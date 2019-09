Nieuwe Italiaanse regering wil brokken lijmen met Europa

In Italië is donderdag de regering-Conte II van start gegaan. De onverwachte coalitie lijkt in vrijwel niets op de vorige. Vooral de relatie met Europa stevent op een koerswijziging af.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte is donderdag met een compleet andere ploeg aan zijn tweede ambtstermijn begonnen. Zijn onverwachte coalitie tussen de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S), de centrumlinkse Democratische Partij (PD) en de kleinere linkse partij LeU (Liberi e Uguali) lijkt vastberaden de Europese Unie opnieuw de hand te reiken nadat de relatie zwaar verzuurd was onder de regering-Conte I.

'Met dit team zullen we onze beste energie, vaardigheden en passie inzetten om Italië beter te maken voor alle burgers van noord tot zuid', zei Conte nadat hij samen met zijn 21 ministers de eed had afgelegd bij president Sergio Mattarella. Hij leidt een relatief jonge en onervaren ploeg, met weinig politieke zwaargewichten.

Coalitie van aartsvijanden

Een van de eerste beslissingen van de nieuwe regering wordt de aanstelling van de nieuwe Europese Commissaris. Daarvoor circuleert de naam van voormalig eerste minister Paolo Gentiloni (PD), een uitgesproken pro-Europese politicus.

Ook de nieuwe minister van Financiën moet de EU gunstig stemmen. De post gaat naar Roberto Gualtieri (PD), een ervaren Europees Parlementslid dat jarenlang de commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement leidde. Gehoopt wordt dat hij de relatie met de EU weer kan repareren na een bewogen jaar waarin Italië dwarslag over allerlei issues, van de begroting tot migratie.

De nieuwe horrorregering van verliezers en ambtenaren zal de havens en grenzen heropenen. Maar er komt verzet in het parlement, in de stadhuizen en op de pleinen. Uiteindelijk zullen we stemmen en winnen. Matteo Salvini Lega-leider

De voormalige aartsvijanden M5S en PD vonden elkaar eind vorige maand in een poging de Lega van Matteo Salvini buitenspel te zetten. De extreemrechtse partij stapte begin augustus na meer dan een jaar regeren uit de coalitie met de M5S om vervroegde verkiezingen uit te lokken.

Salvini, de echte sterke man van de regering en Europa's grootste kwelduivel, hoopte zijn populariteit te verzilveren, maar beet zijn tanden stuk op Conte. De partijloze premier wou niet wijken en gaf de M5S de tijd om een alternatieve coalitie te vormen.

'Het zal niet lang duren', voorspelde Salvini donderdag op Twitter. 'De nieuwe horrorregering van verliezers en ambtenaren zal de havens en grenzen heropenen. Maar er komt verzet in het parlement, in de stadhuizen en op de pleinen. Uiteindelijk zullen we stemmen en winnen.'

Menselijker migratiebeleid

Salvini wordt als minister van Binnenlandse Zaken vervangen door de partijloze technocrate en migratie-experte Luciana Lamorgese. Verwacht wordt dat ze garant staat voor een menselijker migratiebeleid. De portefeuille van Buitenlandse Zaken gaat naar Luigi di Maio. Het boegbeeld van de Vijfsterrenbeweging had de post van vicepremier opgeëist, maar botste op de PD, die hem geen te prominente rol wou geven.

De regering moet nu allereerst een begroting voor 2020 opstellen. In een gemeenschappelijke verklaring eerder deze week beloofden de regeringspartijen 'een expansief economisch beleid te voeren' om de slabakkende economie opnieuw op te krikken. Op de tafel liggen plannen om de minimumlonen op te krikken en geld vrij te maken voor welzijn, onderwijs en onderzoek. De btw-verhoging die voor begin volgend jaar was gepland, wordt uitgesteld. Hoe die extra kosten worden opgevangen, is niet duidelijk.