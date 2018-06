Nieuwe Italiaanse regering wil geen strijd met EU

De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, heeft aangekondigd nauw te willen samenwerken met zijn EU-collega's, maar toch een harde lijn te zullen volgen op het gebied van migratiekwesties. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa.

'Wat moet ik zeggen tegen degenen die bang zijn voor deze regering? We zijn elegant, we glimlachen, we zijn democratisch', aldus de leider van de rechtse populistische Liga zaterdag vlak voor de militaire parade tijdens de Dag van de Republiek in Rome.

Daarmee lijkt Salvini zich op zijn charmantst te willen presenteren aan het buitenland waar veel onzekerhied is over de manier waarop de nieuwe Italiaanse regering zich zal gedragen. De komende uren zal hij ook praten met de andere ministers van Binnenlandse Zaken van Europese landen ,'met wie ik samenwerk en niet zal redetwisten',

Ik wil de overeenkomsten verbeteren met de landen waar deze wanhopige mensen vandaan komen Matteo Salvini Minister van Binnenlandse Zaken

Vrijdag werd de nieuwe eurosceptische regering bestaande uit de Lega en de Vijfsterrenbeweging, beëdigd. Salvini had onmiddellijk duidelijk gemaakt dat het uitzetten van 'iIllegalen' voor hem prioriteit heeft.

Zondag reist de Legaleider daarom naar Sicilië: ,'Dit is onze grens.' Op Sicilië landen de meeste schepen met migranten. ,'Ik wil de overeenkomsten verbeteren met de landen waar de duizenden wanhopige mensen vandaan komen, in ons eigen en hun belang.'

Het aantal migranten dat via de Middellandse Zee aankomt op Sicilië is de laatste tijd weliswaar afgenomen, maar ook gisteren spoelde nog een groep van 158 migranten met ook kinderen aan op het zuiden van het eiland. Tijdens de kiescampagne werd er zelfs gesproken over het terugsturen van honderdduizenden migranten.

Op economisch gebied keert de nieuwe Italiaanse regering zich tegen het 'diktat' van Brussel. De Vijfsterrenbeweging en Lega willen het geld laten rollen om economische groei te creëren. Dat moet dan de hoge Italiaanse schuld doen dalen.

Schermvullende weergave De nieuwe Italiaanse premier Guiseppe Conte op de viering van de nationale feestdag in Rome ©AFP