Nieuwe Oekraïense president ontbindt meteen parlement

Zelensky's gloednieuwe partij 'Dienaar van het volk'- vernoemd naar de tv-serie waarmee hij bekend werd - heeft geen enkele zetel in het parlement, dat hem vijandig gezind is. Nieuwe verkiezingen moeten voorkomen dat de parlementsleden zijn beleid saboteren. Zelensky kondigde ook aan dat hij de onschendbaarheid van de parlementsleden wil opheffen en dat hij een initiatief wil opstarten dat de persoonlijke verrijking van parlementsleden tegengaat.

Geen enkele ervaring

Zelensky, een acteur die bekend werd door een geschiedenisleraar te spelen die het tot president schopte, behaalde in april een klinkende overwinning op de zittende president Petro Porosjenko. Met de nieuwe president breekt een onzekere periode aan voor Oekraïne. Niet alleen heeft Zelensky geen enkele politieke ervaring, het is ook onduidelijk welk beleid hij wil voeren. Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde hij alleen paal en perk te stellen aan de corruptie, iets waarin zijn voorganger Porosjenko niet is geslaagd.

Tijdens zijn inhuldiging lichtte Zelensky een tipje van de sluier. Hij zei dat hij een prioriteit wil maken van een staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne, waar al vijf jaar een bloedig conflict woedt tussen het Oekraïense leger en separatisten die door Rusland worden gesteund. 'Ik ben bereid mijn populariteit te verliezen en mijn functie kwijt te spelen als we zo vrede krijgen', zei hij. Opvallend was dat hij de rebellen in het Russisch aansprak. De nieuwe president uitte ook kritiek op de vorige regering, die volgens hem niets heeft gedaan om te verzekeren dat de mensen uit het Donetsbekken zich Oekraïners voelen. En hij beloofde er alles aan te zullen doen om het schiereiland Krim, dat Rusland annexeerde, weer bij Oekraïne te brengen.