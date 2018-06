Nieuwe Spaanse regering begint aan huzarenstuk

1 Begroting voor 2018 overeind houden

Anderhalve week voor de Spaanse kamerleden Mariano Rajoy wegstemden, had diens conservatieve regering nog de begroting voor 2018 door diezelfde kamer geloodst. De steun van de gematigde Basken van de PNV was cruciaal. Om hen over de streep te trekken had Rajoy in het budget niet alleen een verhoging van de pensioenen opgenomen maar ook 540 miljoen euro voor infrastructuurwerken in Baskenland.