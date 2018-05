Nieuwe aanslag in Frankrijk voorkomen

Hij legde uit dat de twee jongeren - aanvankelijk was sprake van twee broers - over handleidingen beschikten om vergif aan te maken, in het bijzonder op basis van ricine. Dat natuurlijke vergif is van plantaardige oorsprong en is relatief eenvoudig aan te maken, en tegen een zeer lage kost.

Eén van de twee jongeren, een twintigjarige student, is volgens BFMTV in verdenking gesteld en in voorlopige hechtenis geplaatst wegens bendevorming in verband met een terroristische onderneming. Hij zat eerst vier dagen in hechtenis in het belang van het onderzoek. De tweede Egyptenaar is vrijgelaten, aldus BFMTV.