Nieuwe lockdowns in Marokko en Spanje

Marokko legt een totale lockdown op in toeristische havenstad Safi. Ook in Spanje moet een regio in het noordwesten opnieuw dicht.

In verschillende toeristische zonbestemmingen voert de overheid opnieuw vrijheidsbeperkingen in als gevolg van opflakkeringen van het coronavirus.

De Zuid-Marokkaanse toeristische havenstad Safi is in de nacht van zaterdag op zondag in een totale lockdown geplaatst uit vrees voor de verspreiding van het coronavirus.

Marokko begon op 25 juni de ingrijpende beperkingen af te bouwen. Maar in een visconservenfabriek in Safi is volgens de autoriteiten een nieuwe uitbraak van het gevreesde virus vastgesteld.

De grenzen zijn nog steeds gesloten. Tienduizenden Marokkanen kunnen al maanden niet terug naar huis. Buitenlanders in Marokko kunnen er niet weg. Toeristen kunnen het land niet binnen. Met 234 doden geldt Marokko als een van de landen die weinig getroffen werden door het coronavirus.

Spanje

Ook in Spanje duiken intussen opnieuw lockdown op. 70.000 inwoners van een noordwestelijke kuststreek in Spanje worden vanaf zondag opnieuw onder een lockdownregime geplaatst vanwege een stijgend aantal besmettingen met het coronavirus. Dat kondigden de lokale gezondheidsautoriteiten aan.

Vanaf middernacht mogen de inwoners van veertien gemeenten in de streek van A Marina in Galicië het gebied niet meer verlaten. Ze mogen wel nog hun woning verlaten, maar bijeenkomsten met meer dan tien mensen worden verboden. De maatregel geldt voorlopig voor vijf dagen.

In Catalonië werd zaterdag een 200.000-tal mensen opnieuw in lockdown geplaatst om een nieuwe piek van de corona-epidemie in te dammen. Het gaat om een zone rond de stad Lerida, zo'n 150 km ten westen van Barcelona. In Lerida ging het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus de voorbije dagen opnieuw fors de hoogte in ging.