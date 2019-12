Nieuwe opsteker voor veroordeelde Catalaanse leider

De advocaat van de Spaanse staat vraagt het Spaanse hooggerechtshof Oriol Junqueras de toelating te geven zijn cel tijdelijk te verlaten om zijn mandaat als Europarlementslid op te nemen.

Het lot van enkele veroordeelde of in Brussel levende Catalaanse leiders blijft de gemoederen in Spanje beroeren. Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie op 19 december zette het dossier weer bovenaan de agenda.

De instelling met hoofdzetel in Luxemburg oordeelde dat 'een politicus onschendbaar is zodra hij op de lijst met verkozen Europese Parlementsleden staat'. Het Hof boog zich over de kwestie op vraag van Oriol Junqueras.

Europees Parlement

De voormalige Catalaanse vicepremier had op 26 mei, net als ex-premier Carles Puigdemont, een zitje in het Europees Parlement veroverd. Maar een Spaanse wet bepaalt dat een politicus pas in Brussel kan zetelen nadat hij in Madrid trouw gezworen heeft aan de grondwet. Omdat Junqueras al meer dan twee jaar in de cel zit, kon hij dat niet.

Tegelijkertijd roept de advocaat van de Spaanse staat het Europees Parlement op 'zo snel mogelijk' de onschendbaarheid van de ex-vicepremier op te heffen.

Ten onrechte, oordeelde het EU-hof dus. Volgens de EU-instantie was Junqueras vanaf de openingszitting van het Europees Parlement in juli onschendbaar en had hij kunnen zetelen, ook al zat hij op dat moment voorwaardelijk in de cel in Spanje. 'Enkel het Europees Parlement kon zijn immuniteit opheffen', luidde het.

Vrijwel onmiddellijk na de publicatie van die uitspraak riep de voorzitter van het Europese halfrond, David Sassoli, de Spaanse autoriteiten op het oordeel na te leven. Sindsdien bestudeert het Spaanse hooggerechtshof welk gevolg het moet geven aan de beslissing van het EU-hof.

Spaanse ministerie van Justitie

Het vroeg daarvoor de input van alle partijen die bij de zaak betrokken zijn. Een van hen is de 'advocaat van de Spaanse staat', die de belangen van Spanje behartigt en valt onder het Spaanse ministerie van Justitie.

De Catalaanse links-nationalistische ERC, de partij van Junqueras, eiste een 'politiek gebaar' van de advocaat van de Spaanse staat voordat ze Sánchez in het zadel wil helpen.

In een brief vroeg de 'Abogacía del Estado' het Spaanse hooggerechtshof maandag Junqueras 'de toelating te geven zijn cel tijdelijk te verlaten om zijn mandaat als Europees Parlementslid op te nemen'. Tegelijkertijd roept de advocaat van de Spaanse staat het Europees Parlement op 'zo snel mogelijk' de onschendbaarheid van de ex-vicepremier op te heffen.

Junqueras is op 14 oktober immers tot ruim 13 jaar cel veroordeeld vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces van ruim twee jaar geleden. Het Spaanse hooggerechtshof bevond hem schuldig aan opruiing en misbruik van overheidsgeld. De leider van de links-nationalistische partij ERC kan in die periode ook geen politieke of openbare functie uitoefenen.

Regeringsvorming

Naar de positie van de 'Abogacía del Estado' werd in Spanje met veel belangstelling uitgekeken. Want ze zou ook wel eens cruciaal kunnen zijn voor de regeringsvorming in de vierde economie van de eurozone.

Schermvullende weergave De Spaanse premier Pedro Sánchez sloot op 12 november een principeakkoord met Pablo Iglesias, de leider van de radicaal-linkse partij Unidas Podemos. ©REUTERS

Om te kunnen besturen rekent Sánchez op de steun van een resem kleinere regionale partijen. De sleutel ligt evenwel in handen van het Catalaanse ERC.

Vrijlating Junqueras

Inhoudelijk zijn de PSOE en de partij van Junqueras het eens over de bestuursplannen voor de volgende vier jaar. Maar de Catalaanse nationalisten eisten een 'politiek gebaar' van de advocaat van de Spaanse staat voordat ze Sánchez in het zadel wilden helpen.