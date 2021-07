Nieuwe partij 'Belang van Nederland' opgericht

Het Vlaams Belang krijgt, althans in naam, navolging in Nederland. Parlementslid Wybren Van Haga gaat een nieuwe rechtse partij oprichten, genaamd Belang van Nederland ('BV NL'). De partij wordt binnen een aantal weken gelanceerd, bevestigt Van Haga. BVNL moet een 'klassiek liberaal realistische partij' worden, zegt hij.

Van Haga verliet in mei, nog geen twee maanden na de nationale verkiezingen, het Forum voor Democratie (FVD), de rechts-populistische partij van Thierry Baudet. Directe aanleiding was een affiche waarin de oppositiepartij een vergelijking trok tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen. Ook twee andere fractieleden, Hans Smolders en Olaf Ephraim, volgden Van Haga.

Van Haga heeft een bewogen politieke rit achter de rug. Hij werd in 2017 lid van de Tweede Kamer voor de liberale VVD van premier Mark Rutte. Twee later gooide de VVD Van Haga uit de fractie omdat hij zich bleef bezighouden met zijn vastgoedactiviteiten. De Haarlemmer ging voort als eenmansfractie, waardoor de toenmalige coalitie haar nipte meerderheid verloor. Enkele maanden sloot Van Haga zich aan bij het Forum voor Democratie. Bij de verkiezingen in maart haalde hij als nummer twee op de lijst bijna evenveel stemmen als lijsttrekker Thierry Baudet. In het parlement verzetten beiden zich fel tegen de coronamaatregelen.