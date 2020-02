Nieuwe premier Thüringen bereid op te stappen

De liberaal Thomas Kemmerich stond onder druk omdat hij woensdag met de steun van extreemrechts verkozen geraakt was.

In de Oost-Duitse deelstaat Thüringen volgen de politieke ontwikkelingen zich dezer dagen razendsnel op. Nog geen 24 uur nadat Thomas Kemmerich het tot veler verbazing tot premier van de regio geschopt heeft, doet de liberaal weer een stap opzij.

'Kemmerich is bereid af te zien van zijn ambt en de weg te effenen voor nieuwe verkiezingen', luidde het donderdag kort na de middag in een mededeling van de liberale partij. Die kwam er na topoverleg tussen Kemmerich en de nationale partijtop. Kemmerich zou 'de smet van de steun van de AfD op het ambt van premier' willen vermijden.

Schok

De verkiezing van Kemmerich tot deelstaatpremier had woensdag een schok door de Duitse politiek gestuurd. De FDP'er had zijn ambt immers niet alleen te danken aan de steun van zijn eigen partij en die van de christendemocraten. De stemmen van de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) bleken cruciaal.

Kemmerich is bereid af te zien van zijn ambt en de weg te effenen voor nieuwe verkiezingen.

Het was de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat een deelstaatpremier aan de macht kwam met de steun van extreemrechts. Dat dat precies in Thüringen gebeurde, lag extra gevoelig. In die deelstaat begon Adolf Hitler negentig jaar geleden aan de weg naar de absolute macht te timmeren.