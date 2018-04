Nieuwe stakingsgolf in Frankrijk

De regering wil de SNCF hervormen, waarbij onder meer de statutaire benoeming voor nieuwe aanwervingen in vraag wordt gesteld. De vakbonden van de SNCF zijn van plan om tot einde juni twee dagen op vijf te gaan staken ; goed voor zo'n 36 stakingsdagen in totaal.

Pendelaars

Macron wil de hervormingen bij de spoorwegmaatschappij SNCF nog voor de zomer door het parlement loodsen via bijzondere volmachten. 'Het wordt tijd dat we een hervorming aandurven waarvan iedere Fransman weet dat ze noodzakelijk is', zei premier Phillipe eerder in een pleidooi voor een nieuw 'spoorwegpact'.