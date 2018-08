Nieuwe stap in EU-procedure tegen Polen

De Europese Commissie doet een nieuwe stap in de inbreukprocedure die ze begin juli tegen Polen gelanceerd heeft wegens de controversiële wet die de pensioenleeftijd van de rechters bij het Poolse hooggerechtshof verlaagt.

Als Warschau niet binnen de maand aan de kritiek van de Commissie tegemoetkomt, dreigt een nieuwe procedure voor het Hof van Justitie in Luxemburg. Toch houdt de Commissie de lijnen open. 'Dialoog is nog steeds de beste methode voor het wegnemen van de systemische dreiging voor de rechtsstaat in Polen', luidt het.