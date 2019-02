Nissan doet brexit-alarmen afgaan

Dat Nissan, ooit het trotse symbool van Margareth Thatchers Europa-beleid, een investering in Sunderland annuleert, moet volgens de Britse minister van Economie Greg Clark 'een alarmsignaal' doen afgaan.

Zeer slecht nieuws en uiteraard een ontgoocheling. Met die woorden reageerde Greg Clark, de Britse minister van Economie, maandag op het nieuws dat het Japanse Nissan dan toch niet zijn X-trail-terreinwagens in het Noord-Engelse Sunderland zal produceren. Clark legde uit dat het topmanagement van Nissan hem heeft uitgelegd dat een 'no deal brexit' een schaduw over hun toekomst in het Verenigd Koninkrijk zou werpen.

Nissan zei zondag al dat ook andere redenen spelen, zoals de dalende vraag naar dieselwagens. 'Maar alhoewel we deze beslissing nemen om zakelijke redenen, helpt de aanhoudende onzekerheid over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK bedrijven zoals het onze niet om plannen te maken voor de toekomst.'

Zes weken onderweg

Clark vraagt daarom premier Theresa May om eindelijk een plan voor te leggen dat een 'no deal brexit' eind maart uitsluit. Hij legt uit dat het zes weken duurt om vanuit Japan auto's of onderdelen te verschepen naar het Verenigd Koninkrijk. Bedrijven uit landen als Japan en Zuid-Korea - die beiden een vrijhandelsakkoord met de EU hebben - weten dus niet of de goederen die ze de komende weken naar het VK verschepen nog douanevrij zullen aankomen. Vorige week trad een nieuw handelsverdrag tussen de EU en Japan in werking.

Theresa May wordt deze week terug in Brussel verwacht, waar ze de staatshoofden en regeringsleiders van de EU27 wijzigingen zal vragen aan de brexit-deal. Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, heeft al laten weten dat die er niet komen.

Thatcher

Nissan staat symbool voor hoe het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie ziet. De fabriek in Sunderland, waar een kleine 7.000 mensen werken, werd in 1986 plechtig geopend door toenmalig premier Margareth Thatcher. De troef die ze toen uitspeelde, was net dat het Verenigd Koninkrijk lid was van de Europese Unie. Ze verkocht haar land toen als een plek met een pro business klimaat, dat tegelijk de 'gateway to Europe' was.

Dat lukte, in die zin dat op dit moment twee auto's per minuut van de band rollen in Sunderland. Ongeveer de helft daarvan gaat op een schip naar het Europese continent. Nissan maakt in Sunderland een half miljoen wagens per jaar. Het is de belangrijkste fabriek van de Britse autosector, die alles samen goed is voor 800.000 jobs.

Enkele jaren na Nissan opende ook Toyota een fabriek in het VK om de Europese markt te bedienen.

Labour

Toch groeide in en rond Sunderland het anti-EU-gevoel, omdat Labour staatssteun voor de fabriek wilde, wat volgens de Europese verdragen niet mag. In Noord-Engeland stemde een grote meerderheid voor de brexit, wellicht vanuit de veronderstelling dat de grootste werkgever van de regio er wel zou bij varen. Een harde brexit zou de regio bijzonder hard treffen, leren overheidsrapporten.

May

Net daarom was het vlak na het brexit-referendum cruciaal voor de Britse regering om Nissan in Sunderland te houden, als bewijs dat het VK zich zou heruitvinden als handelsnatie. Premier Theresa May beloofde Nissan - toen nog geleid door de ondertussen in Japan opgesloten Carlos Ghosn - dat het tariefvrije toegang zou blijven houden tot de Europese Unie. Daarmee beloofde ze dat haar regering ofwel het VK binnen de interne markt zou houden - wat May niet wil, omdat de grenzen dan ook open blijven voor migratie - ofwel de regels van de Wereldhandelsorganisatie zou schenden. Die bepalen dat je alleen maar douanetarieven kan verlagen of annuleren in een verdrag, en niet via eenzijdige beslissingen.

Nissan beloofde na de belofte van May haar 4x4, de X-Trail, in Sunderland te bouwen.

Schermvullende weergave De Nissan-fabriek in Sunderland ©AFP

Wat May Ghosn destijds precies heeft beloofd, is niet duidelijk. Sommigen vermoeden dat ze zich ertoe heeft verbonden om toch een douane-unie met de EU te sluiten. Officieel wil de Britse regering dat niet, omdat het betekent dat ze de controle over haar eigen grenzen niet herovert, wat botst met de belofte van de brexit 'to take back control'. De brief aan Nissan is confidentieel, zegt Downing Street.

Clark

Dat Nissan nu toch zijn investering in Sunderland annuleert, verhoogt de druk om de brief toch bekend te maken. Volgens Greg Clark vertelde de Nissan-top - ondertussen dus zonder Ghosn - hem dat hun beslissing 'een waarschuwing' is over de brexit.