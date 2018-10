‘No deal in brexitoverleg waarschijnlijker dan ooit'

De brexitonderhandelingen kwamen dit weekeinde muurvast te zitten, met de Ierse grens als niet te nemen obstakel. ‘Een no deal is waarschijnlijker dan ooit’, vreest Europees president Donald Tusk.

De uitnodigingsbrief van Raadsvoorzitter Tusk voor de Europese top morgen en donderdag spreekt niet over een crisis in de brexitonderhandelingen. Maar het ziet er niet goed uit, zeggen diplomaten.

De voorbije weken hadden de Europese en Britse onderhandelaars in alle discretie de resterende hinderpalen voor een ordentelijke scheiding een voor een opgeruimd. Het overleg was geïntensifieerd met het oog op de top. Zowel Britten als Europeanen wilden daar doorduwen.

Maar zondag in de vooravond kwam de Britse brexitonderhandelaar Dominic Raab zelf naar Brussel. Niet om het werk af te maken, wel om duidelijk te maken dat de door Europa gevraagde garantie dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland een brug te ver is voor premier Theresa May.

Europa wil Noord-Ierland in de praktijk in een douane-unie met de EU houden en ook de wetgeving op het Ierse eiland afstemmen op die van Europa. Dat zou leiden tot extra, maar wel boterzachte en ‘frictieloze’ controles van goederen die tussen het VK en Noord-Ierland reizen.

Voor Europa is zo’n ‘levensverzekering’ voor de Ieren nodig om te vermijden dat de broedertwisten op het Ierse eiland opnieuw opflakkeren. Het Europese lidmaatschap heeft immers een deken gelegd over die problemen.

Soevereiniteit

Maar voor May blijft dat Ierse plan een schending van de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk. Als alternatief pleit ze ervoor het VK in zijn geheel in ‘een’ douane-unie met de EU te houden, zodat goederen tariefvrij, quotavrij en zonder controles van en naar Europa kunnen blijven gaan.

May wil dus bij de scheiding een eigen garantie voor een douaneakkoord tussen het hele VK en Europa. Die garantie is bovendien tijdelijk, tot er een definitief onderhandelde deal is over de toekomstige relaties met Europa.

Zo’n douaneakkoord zou geen slecht akkoord zijn, maar dat onderhandel je niet in korte tijd, klinkt het aan Europese kant. Bovendien kan dat niet worden geregeld in het kader van een scheidingsverdrag. Vandaag kan niet in een verdrag worden gegoten waar de onderhandelingen met de Britten over de toekomstige relaties moeten landen.

Weerstand

Bovendien is er enorm veel weerstand in Mays partij tegen een douaneakkoord met Europa. Voormalig brexitonderhandelaar David Davis riep zondag de overige brexiteers op tot rebellie tegen May. De Noord-Ierse DUP, die May steunt in het Lagerhuis, dreigt almaar duidelijker met een vertrek, terwijl de pro-Europese tory’s hun zinnen zetten op een tweede referendum.

Het lijkt erop dat May Raab zondag naar Brussel stuurde om haar eigen vel te redden. In een toespraak voor het Britse parlement verdedigde ze een douane-unie als tijdelijke oplossing, zonder de duur ervan te specifiëren. Vandaag wacht haar een moeilijke kabinetsraad.

‘May heeft opnieuw niet willen kiezen en schuift de fundamentele problemen voor zich uit’, is de analyse in Brussel. Als de critici voor de afgrond van een no deal staan, buigen ze wel, is de redenering.