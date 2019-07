No deal kan Vlaanderen 28.000 jobs kosten

Een harde brexit zal duizenden banen in ons land kosten. Want dan zullen het VK en de EU de invoertarieven van de Wereldhandelsorganisatie hanteren. De meest pessimistische studie, een van KU Leuven-Vives, voorspelt een verlies van 28.000 jobs in Vlaanderen en 42.000 in heel België. ‘De zwaarste Vlaamse verliezen zullen plaatsvinden in de voedingsindustrie, waar bij een harde brexit meer dan 3.100 jobs verloren gaan. Bij een zachte brexit blijven de verliezen beperkt tot 530 jobs’, zegt professor Hylke Vandenbussche.