Nobelprijs Geneeskunde voor ontdekking temperatuur- en tastreceptoren

Fysioloog David Julius en moleculair bioloog Ardem Patapoutian winnen dit jaar. Ze ontdekten onafhankelijk van elkaar hoe het komt dat we temperatuur en pijn door warmte kunnen voelen. Later legden ze bloot hoe de tastzin precies werkt.

Julius, geboren in New York en verbonden aan de universiteit van Californië, gebruikte een stofje uit chilipepers om uit te zoeken hoe het komt dat we een brandend gevoel ervaren. Zo ontdekte hij het eiwit op de zenuwcel, dat het zogenaamde ionenkanaal openzet. Als dat kanaal openstaat, voelt ons zenuwstelsel pijn door hitte. De veronderstelling van Julius was dat er meerdere kanalen bestonden, die allemaal verschillende temperaturen konden waarnemen. Later ontdekte hij daadwerkelijk nog andere eiwitten.