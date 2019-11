Nog Hongaarse en Britse horde voor Europese Commissie

De nieuwe Europese Commissie is nog altijd niet klaar voor de start. De Hongaarse kandidaat-commissaris moet naar een herexamen. Een Commissie zonder Brit leidt tot extra kopzorgen.

De nieuwe voorzitter Ursula von der Leyen was al verplicht de start van haar Europese Commissie met een maand te verleggen, van 1 november naar 1 december. Maar ook die startdatum is niet gegarandeerd, al blijft de stemming over de voltallige Commissie in het Europees Parlement in potlood ingeschreven op 27 november.

Vier posten van eurocommissarissen zijn nog altijd niet ingevuld. Von der Leyen breekt zich het hoofd over het ontbreken van een Brit in haar ploeg. De Britse regering wil en kan in verkiezingstijd geen benoemingen doen, schreef ze aan von der Leyen. Maar kan de Commissie wel rechtsgeldig beslissingen nemen zonder een Brit, zolang het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van de Unie?

De Commissie stelde Londen donderdagavond in gebreke en putte daarvoor uit een EU-arrest over België: een lidstaat mag zich niet beroepen op een ingewikkelde interne rechtsorde, zelfs niet op grondwettelijke bepalingen, om zich te onttrekken aan Europese verplichtingen, zoals het aanduiden van een commissaris.

Superportefeuille

Drie andere EU-landen moesten een nieuwe kandidaat-commissaris afvaardigen nadat het Europees Parlement hun eerste keuze had gebuisd op een verhoor. De Franse president Emmanuel Macron koos de techondernemer Thierry Breton voor de superportefeuille Interne markt, Defensie, Digitalisering en Industriebeleid. Boekarest droeg Europees Parlementslid Adina-Ioana Valean voor als commissaris voor Transport, en Boedapest mikt op de Hongaarse EU-ambassadeur in Brussel, Oliver Varhelyi, als commissaris voor Uitbreiding.

Die laatste, die gezien wordt als een handpop van premier Viktor Orbán, kwam niet zonder kleerscheuren uit zijn hoorzitting gisteren. Hij moet tegen maandag bijkomende schriftelijke vragen beantwoorden en zich distantiëren van Orbán. Bij een tweede hoorzitting en stemming heeft Varhelyi genoeg aan een gewone meerderheid.

De twee andere nieuwe kandidaten slaagden wel voor hun examen. Valean kreeg voldoende vertrouwen van de drie belangrijkste politieke formaties in het halfrond, de centrumrechtse EVP, de liberale Renew en de socialisten van S&D. Breton kon op de steun rekenen van diezelfde drie partijen en van de rechts-conservatieve ECR van de N-VA.

Breton, tot voor kort de baas van het IT-bedrijf Atos, sneed de kritiek over mogelijke belangenvermenging de pas af. ‘Ik heb al mijn aandelen in de industrie verkocht. En ik hou me afzijdig bij beslissingen over bedrijven waar ik zelf banden mee had. Het Europees belang wordt mijn kompas,’ beloofde hij. De Fransman hield een passioneel pleidooi voor Europese technologische autonomie, ‘niet alleen in 5G maar ook in 6G en in de cloud’.