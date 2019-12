Nog geen beslissing over uitlevering Puigdemont

De advocaten van de Catalaanse ex-premier vroegen de Brusselse raadkamer een beslissing af te wachten van het Europees Hof van Justitie over de mogelijke parlementaire onschendbaarheid van hun cliënt.

De Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en zijn twee ex-ministers Toni Comín en Lluís Puig hadden maandagnamiddag een nieuwe afspraak in de Brusselse raadkamer. Die zou zich buigen over het verzoek van de Spaanse justitie om het drietal uit te leveren.

Madrid beschuldigt Puigdemont en Comín van opruiing en misbruik van overheidsgeld. Puig wil het in het beklaagdenbankje zien belanden wegens misbruik van overheidsgeld.

Maar de Brusselse raadkamer hakte nog geen knopen door. Op vraag van de advocaten van de Catalaanse politici is de zitting uitgesteld tot 3 februari volgend jaar.

Europees Parlement

De verdediging had om nieuw uitstel gevraagd omdat het onduidelijk is of Puigdemont en Comín wel zomaar uitgeleverd kunnen worden. Niet alleen betwist ze dat de feiten waarvoor Spanje hen wil vervolgen, in België strafbaar zijn. Daarnaast slaagden de Catalanen er in mei in een zetel te veroveren in het Europees Parlement.

Snel in Brussel gaan zetelen zit er voor Junqueras niet in na zijn veroordeling. Maar de zaak kan wel als precedent dienen voor Puigdemont en Comín, die ook zaken hebben lopen bij het Europees hof van justitie.

Tot nu toe konden ze dat mandaat evenwel niet opnemen. Een Spaanse wet bepaalt dat Europese verkozenen pas kunnen zetelen in Brussel nadat ze in Madrid trouw gezworen hebben aan de grondwet. Omdat Puigdemont en Comín in de cel dreigen te belanden zodra ze voet zetten op Spaanse bodem, hebben zij dat nooit gedaan.

Maar mogelijk ziet Spanje zich weldra genoodzaakt die regel aan te passen. De advocaat-generaal van het Europees hof van justitie oordeelde vorige maand dat een politicus immuniteit geniet zodra hij op de lijst met Europese verkozenen staat. Op 19 december moet blijken of het Europees hof die redenering volgt.

Oriol Junqueras

De zaak was aanhangig gemaakt door de voormalige Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras. Die zit al meer dan twee jaar in de cel en kreeg op 14 oktober ruim 13 jaar cel vanwege zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces in het najaar van 2017.

Ook de leider van de links-nationalistische ERC sleepte op 26 mei een Europese zetel in de wacht. Maar hij kon dat mandaat nooit officieel opnemen omdat de Spaanse justitie hem verbood de gevangenis te verlaten om in Madrid zijn Europees ambt te gaan 'ophalen'.

Snel in Brussel gaan zetelen zit er voor Junqueras niet in na zijn veroordeling. Maar de zaak kan wel als precedent dienen voor Puigdemont en Comín, die ook zaken hebben lopen bij het Europees hof van justitie.