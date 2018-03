Nog steeds leiden alle wegen naar Rome

Vergeet de Frans-Duitse as in Europa. De politieke vernieuwing wordt uitgebroed in Italië. Dat zullen ze in Brussel niet graag horen, maar de geschiedenis leert dat in Rome meer dan eens de politieke wegen van Europa werden uitgezet. En dat is niet geruststellend.

Merkel IV kan van start gaan. Op wat personeelswissels na is het opnieuw een grote coalitie van de twee grote centrumpartijen. De formule van de GroKo is uitgeleefd.

Bij de start van Merkel I haalden de twee volkspartijen nog om en bij de 70 procent van de kiezers. Nu flirten beide partijen samen met de grens van 50 procent en zitten de sociaaldemocraten in de peilingen al onder 20 procent.

Dat is bijzonder oncomfortabel. De alomgeprezen stabiliteit van de Duitse politiek is serieus ondergraven. En het moet vreemd lopen opdat die trend in vier jaar gekeerd kan worden. Al is het maar omdat de overlevingsdrang van de twee partners een mijnenveld voor de coalitie oplevert.

Schoon schip

Vorige zondag werd in Italië schoon schip gemaakt met de oude traditionele centrumpartijen. Of beter gezegd: de restanten van een politiek systeem dat al 20 jaar eerder door elkaar was geschud.

Slachtoffer één was Silvio Berlusconi, de mediatycoon die de Italiaanse politiek 20 jaar domineerde en op zijn 81ste een comeback waagde. Een comeback kid van 81, dat komt nooit goed. Berlusconi vond in het begin van de jaren 90 het populisme uit waar een zekere Donald Trump nu de vaandeldrager van is.

Verliezer nummer twee was Matteo Renzi, de kandidaat van de centrumlinkse Partito Democratico (PD). Renzi was ooit een veelbelovende burgemeester van Firenze, dan een premier die heilig van het eigen gelijk overtuigd was, maar verblind door de eigen glorie zijn partij in het electorale verdomhoekje hielp.

Lega groter dan Forza Italia

De Italiaanse kiezer legde de kaarten moeilijk. Het rechtse blok rond Forza Italia van Berlusconi werd het grootst met 37 procent. Niet alleen is die score niet voldoende voor een meerderheid. Vanuit Berlusconi’s standpunt dook nog een tweede probleem op: de rechtspopulistische Lega overvleugelde zijn Forza Italia. Daardoor wordt Lega-voorzitter Matteo Salvini de leider van het kartel.

Schermvullende weergave Matteo Salvini (rechts), de leider van de Lega, overvleugelde Forza Italia van Silvio Berlusconi (links). ©AFP

Het is overigens verwarrend dat het kartel zich ‘centrumrechts’ noemt. Salvini is goede maatjes met Marine Le Pen van het Front National in Frankrijk en Geert Wilders van de PVV in Nederland. Niet bepaald gematigde, rechtse figuren. Hij profileert zich ook als een scherpe euroscepticus.

Het linkse blok rond de PD strandde op 22,85 procent. De PD zelf haalde nog 18,72 procent. Met de 14,01 procent van Forza Italia is dat het laagste peil ooit voor de twee grote traditionele partijen in Italië. In Berlijn mogen ze zich zorgen maken als de evolutie daar op dezelfde manier doorzet.

Vijfsterrenbeweging

De grote winnaar van de verkiezingen is de Vijfsterrenbeweging met 32,68 procent. Lijsttrekker Luigi di Maio is de man die beslist wie de volgende premier van Italië wordt.

De Vijfsterrenbeweging is politiek een raar beestje. In Europese kringen wordt ze snel weggezet bij de populisten en eurosceptici. Maar de partij is essentieel gericht op Italië, de vermolmde politieke structuren en de corruptie.

Opgericht door de komiek Beppe Grillo, die inmiddels wat afstand heeft genomen, is de partij opgebouwd buiten de traditionele politieke circuits en de traditionele media. In dat opzicht is de Vijfsterrenbeweging een product van de 21ste eeuw dat drijft op het internet en de sociale media.

Proeftuin Italië

In veel opzichten is de Vijfsterrenbeweging een disruptieve kracht in de Italiaanse politiek. Ze is misschien een voorafspiegeling van wat de rest van Europa nog te wachten staat.

Italië wordt vaak lacherig weggezet als het wat politiek achterlijke broertje in Europa. Die stelling wordt door de historici Pepijn Corduwener en Arthur Weststeijn in ‘Proeftuin Italië. Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond’, stevig weerlegd.

Hun stelling is dat Italië juist een voorloper is. De Italiaanse eenmaking, de Risorgimento, legde al vroeg de grenzen en gebreken bloot van de liberale natiestaten.

Operatie 'Schone Handen'

Na de Eerste Wereldoorlog was Italië de broedplaats van het fascisme, dat later oversloeg naar Duitsland en Spanje. Na de Tweede Wereldoorlog was het de Italiaanse democratie die de grote volkspartijen lanceerde.

De Italiaanse christendemocraten hebben decennia de Italiaanse politiek gedomineerd tot de schandalen van de operatie ‘Schone Handen’ hen deed imploderen en Berlusconi op die as een nieuwe centrumrechtse partij lanceerde.

Aan de linkerzijde was de communistische partij tot diep in de jaren 70 de belangrijkste oppositiekracht. Politiek lag Italië meestal voor op de politieke ontwikkelingen in Europa.

Frankrijk

In één land is het sneller gegaan en dat is merkwaardig genoeg Frankrijk. President Emmanuel Macron veegde vorig jaar het traditionele Franse politieke bestel op een hoopje.

Schermvullende weergave Emmanuel Macron bracht vorig jaar in Frankrijk al een politieke aardverschuiving teweeg. ©REUTERS

Zijn discours was gericht tegen de vermolmde politieke tegenstellingen die tot een totaal immobilisme hebben geleid. Zijn campagne was ook volledig rond hem gecentreerd. Het was evenzeer een populistische aanpak, maar rond een discours van redelijkheid. Macron bevestigde nog maar eens de ‘exception française’.

Het resultaat is evenwel hetzelfde. De Franse sociaaldemocraten zijn volledig van de kaart geveegd en zitten onder 10 procent. De oude conservatieve partij zweeft rond 20 procent. Samen zijn de traditionele partijen dus ook niet groter dan in Italië.

Vuurwerk bij Europese verkiezingen

Dat belooft in 2019 bij de Europese verkiezingen het nodige vuurwerk op te leveren. De twee almachtige fracties, de conservatieve EVP en de sociaaldemocraten, gaan hun omvang sterk zien krimpen in het Europees Parlement.

De machtsverhoudingen in het parlement zullen overigens pas duidelijk worden nadat Macron beslist heeft waar hij de troepen van zijn partij, La République en Marche (LREM), parkeert. Hij heeft daarover nog niet in zijn kaarten laten kijken.

Geografische breuklijnen

In Italië hebben ze geen figuur als Macron. De partijen moeten tot een vergelijk komen en dat is niet eenvoudig. Het land is politiek verscheurd.

In het zuiden, de Mezzogiorno, is de Vijfsterrenbeweging de grote winnaar. In het noorden is dat de Lega, ook zonder Nord in de naam. In het midden blijven nog enkele rode bastions over. De breuklijnen zijn dus ook nog eens geografisch.

De twee winnaars van de verkiezingen, de Lega en de Vijfsterrenbeweging, kunnen in theorie samen regeren. Maar hun politieke DNA past niet.

Nieuwe politieke formule

De meest logische uitweg lijkt een coalitie tussen de PD en de Vijfsterrenbeweging. Renzi sprak zijn veto uit, maar hij verdwijnt binnenkort van het politieke toneel. Voorlopig blijft PD-premier Paolo Gentiloni aan en moet president Sergio Mattarella de coalitiegesprekken opstarten.

Schermvullende weergave De Duitse kanselier, Angela Merkel, kan aan een vierde termijn beginnen. ©EPA

Dat worden moeilijke gesprekken. Italië wordt andermaal een laboratorium om tot een nieuwe politieke formule te komen. Een formule waarbij de klassieke volkspartijen verdrongen zijn en hooguit op een tweederangsrol kunnen rekenen.

In Berlijn houden ze het voorlopig conservatief op een grote coalitie van steeds kleiner wordende centrumpartijen. Over vier jaar zal de kiezer opnieuw oordelen. Maar de kans is groot dat de Duitse kiezer zich uiteindelijk ook afkeert van een model dat ruim een halve eeuw heeft gewerkt, maar nu overal op de terugweg is.