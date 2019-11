Noodtoestand in Venetië

In Venetië gaat woensdag de noodtoestand van kracht na zware overstromingen. Dat heeft burgemeester Luigi Brugnaro dinsdagavond laat laten weten in een video die hij verspreidde op de sociale media.

Het water in de Italiaanse stad steeg tot het op een na hoogste niveau in de moderne tijd. Burgemeester Luigi Brugnaro spreekt over een 'ramp' en mobiliseerde alle hulpdiensten toen het water dinsdagavond om 22.50 uur steeg tot 187 centimeter.

Klimaatverandering

'We zullen (de Italiaanse overheid) om hulp vragen aangezien de kosten hoog zijn', aldus Brugnaro nog in de video. 'We moeten elkaar helpen en we moeten ons verenigen om deze situatie aan te pakken, die duidelijk het gevolg is van de klimaatverandering.'