Noodweer in Sicilië eist 12 levens

In Sicilië zijn in de nacht van zaterdag op zondag twaalf mensen om het leven gekomen die in een landhuis verrast werden door plotse overstromingen.

De rivier Milicia was buiten haar oevers getreden na de felle regen van zaterdag. Onder de slachtoffers zijn negen leden van een Italiaanse familie.

De familieleden, onder wie kinderen van 1, 3 en 15 jaar oud, werden volgens de brandweer in Casteldaccia, aan de kust ten oosten van Palermo, dood teruggevonden. De overige slachtoffers waren tussen de 32 en 65 jaar oud. Drie andere mensen van dezelfde familie konden ontkomen, meldden de Italiaanse media. Een van hen was in een boom geklommen.

Het gerecht opende een onderzoek om na te gaan of de huizen bij de rivier volgens de regels gebouwd werden.

Vermisten

In dezelfde streek werd zaterdagavond in Vicari ook de 44-jarige uitbater van een tankstation dood teruggevonden. Hij probeerde in een jeep naar het tankstation te rijden omdat een pompbediende er vastzat, preciseerde het Italiaanse persbureau Agi. Een 20-jarige passagier van de jeep wordt nog vermist.

De hulpdiensten zijn voorts op zoek naar een 40-jarige arts die onderweg naar het ziekenhuis van Corleone zijn auto moest achterlaten in het noodweer.

Een man en vrouw van Siciliaanse afkomst die in Duitsland leven, kwamen om het leven in hun gehuurde voertuig toen ze door water werden meegesleurd in de omgeving van de Siciliaanse stad Agrigento, meldde de brandweer.

100.000 hectare geveld