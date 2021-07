Noodweer teistert ook buurlanden

Niet alleen ons land kampt met zware overstromingen. Ook Nederland en Duitsland ondervinden enorme hinder door wateroverlast.

De Duitse autoriteiten hebben tot nu toe 19 overlijdens gemeld als gevolg van het noodweer. Tientallen mensen in Duitsland zijn vermist.

In het plaatsje Schuld (Rijnland-Palts) zouden nog 70 vermisten zijn, nadat verschillende huizen zijn ingestort. In het gebied vielen zeker vier doden.

Acht mensen kwamen om in Euskirchen, als gevolg van het noodweer. De autoriteiten traden verder niet in detail over de exacte doodsoorzaak.

Ook in andere delen van Duitsland zijn mensen omgekomen. Hulpverleners vonden op verschillende plaatsen in het land mensen die verdronken zijn in hun kelder. Volgens de Süddeutsche Zeitung kwamen twee brandweerlieden om het leven tijdens reddingswerkzaamheden.

Zeker 200.000 huishoudens in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts zitten zonder stroom. Reparaties zijn niet altijd uitvoerbaar, omdat de wegen naar de stroomstations niet begaanbaar zijn.

Schermvullende weergave Het Nederlandse leger helpt 140 bewoners van een rusthuis in Valkenburg te evacueren. ©REUTERS

Nederland

De grootste overlast in Nederland situeert zich momenteel in het Limburgse plaatsje Valkenburg. De burgemeester vreest voor problemen met de voedselbevoorrading van zijn inwoners. Dat zei hij donderdagochtend op de lokale radiozender L1.

Meer dan duizend huishoudens zitten zonder stroom en hebben dus geen werkende koelkast meer. De hotels, waar geëvacueerde inwoners voorlopig schuilen, krijgen geen leveringen meer. De stad is zo goed als onbereikbaar. Een brug heeft het in de loop van de dag begeven onder druk van het water. Onder meer 140 mensen die in een rusthuis verbleven, zijn geëvacueerd door het leger.