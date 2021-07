Noodweer treft Duitsland en Nederland zwaar

Niet alleen België heeft af te rekenen met zware overstromingen. Ook Duitsland en Nederland hebben zware hinder door wateroverlast.

In het westen van Duitsland liep het dodental van het noodweer donderdagavond op tot 42. Door de overstromingen zijn tientallen huizen ingestort en enkele plaatsen zijn afgesneden van de buitenwereld. Het Duitse leger zette honderden militairen in om de inwoners van de getroffen gebieden te helpen.

Er zijn nog tientallen mensen vermist, maar het is niet duidelijk hoeveel van hen in nood verkeren. De autoriteiten sluiten niet uit dat sommigen elders onderdak hebben gezocht. Maar omdat het mobiele netwerk gedeeltelijk plat ligt, is het moeilijk zicht te krijgen op de situatie.

De situatie is het ergst in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Bondskanselier Angela Merkel, op bezoek in de Verenigde Staten, noemde de watersnood 'een catastrofe en tragedie'. Volgens de voorspellingen blijft het de komende dagen nog zwaar regenen in de regio.

Jörg Asmussen, de baas van de verzekeringskoepel GDV, zei aan het persagentschap Reuters dat 2021 het grootste rampjaar kan worden sinds 2013. Zware regen- en hagelbuien kostten de Duitse verzekeringsmaatschappijen in juni alleen al 1,7 miljard euro.

In Nederland is de provincie Limburg zwaar getroffen. De Maas bereikte het hoogste peil ooit, zeiden de autoriteiten. In de stad Roermond werden 5.000 inwoners geëvacueerd. En in Valkenburg werd een brug weggeslagen door een kolkende rivier. Andere bruggen over de rivier de Geul zijn ook beschadigd.