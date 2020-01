Noord-Ierland krijgt voor eerst in drie jaar regering

Met de brexit voor de deur is het belangrijk dat de Britse provincie weer een eigen bestuur heeft. Volgens het scheidingsakkoord blijft Noord-Ierland straks dichter bij de Europese Unie dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Noord-Ierland lijkt na drie jaar politieke impasse weer op weg naar een deelstaatregering. De crisis was ontstaan nadat het pro-Ierse Sinn Féin begin 2017 uit de regering gestapt was omdat de pro Britse DUP-premier betrokken was bij fraude met overheidsgeld.

De voorbije jaren was meermaals naar een uitweg uit de crisis gezocht. Telkens vergeefs. De voorbije weken dokterden de Britse en Ierse regering evenwel een deal uit, waar de lokale katholieke en protestantse partijen zich achter moesten scharen.

Samen besturen

En dat deden DUP en Sinn Féin, de belangrijkste Noord-Ierse partijen die sinds de Goede Vrijdagakkoorden samen moeten regeren in de provincie, vrijdagavond ook. 'Sinn Féin heeft beslist weer samen te gaan besturen en ministers te benoemen in een regering waarin beide kampen de macht delen', maakte Mary Lou McDonald, de leider van de republikeinse partij, bekend.

Even tevoren had ook Arlene Foster, de kopvrouw van de DUP, zich in gelijkaardige bewoordingen uitgelaten. 'Dit akkoord erkent dat de ene groep niet de bovenhand mag krijgen op de andere, dat we de macht moeten delen. Dit is een rechtvaardig en evenwichtig compromis', klonk het.

De deal die de Britse en Ierse regering in de steigers zetten, bevat enkele opmerkelijke passages. Zo wordt het Iers voor het eerst als officiële taal erkend in Noord-Ierland. De strijd tegen corruptie kreeg een belangrijke plek in het akkoord, net als engagementen over een snellere werking van justitie. Voorts belooft Londen extra geld te pompen in de openbaredienstverlening in de economisch minst ontwikkelde regio van het Verenigd Koninkrijk.

Voor het blok

De Britse regering had de Noord-Ierse partijen voor het blok gezet. Als ze het tegen maandag niet eens zouden zijn over de vorming van een nieuwe regionale regering, zou Londen nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Dat vooruitzicht schrikte wellicht vooral de pro-Britse partijen af. Bij de Britse parlementsverkiezingen van 12 december vorig jaar waren de voorstanders van een hereniging met Ierland er voor het eerst in geslaagd meer zetels in Westminster te veroveren dan de unionisten.