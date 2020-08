Noord-Ierse Nobelprijswinnaar John Hume overleden...

De Noord-Ierse politicus en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede John Hume is maandag overleden. Hume was een sleutelfiguur in het Noord-Ierse vredesproces.

Noord-Ierland is in rouw gedompeld. In een rusthuis in Londonderry, bij de grens met Ierland, is maandagmorgen de vooraanstaande politicus John Hume overleden. De voormalige leider van de gematigde katholieke partij SDLP bezweek op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ziekte.

Hume was een van de sleutelfiguren in het Noord-Ierse vredesproces waardoor in 1998 een einde kwam aan een bloedige periode in de strijd tussen voor- en tegenstanders van hereniging met Ierland. In dat jaar kreeg Hume samen met de protestantse leider David Trimble de Nobelprijs voor de Vrede.

Priester

Dat Hume zo'n belangrijke stempel zou nalaten in de geschiedenis van de provincie had hij zelf wellicht nooit gedacht. Als jongeling had hij slechts een droom: priester worden. Maar na een passage in het seminarie stuurde hij zijn leven toch een andere richting uit. Hij ging geschiedenis en Frans studeren en rolde daarna in het onderwijs.

John Hume was een grote held en een vredesstichter. Micheál Martin Ierse premier

Wat het conflict tussen voor- en tegenstanders van Ierse hereniging met de maatschappij deed, ondervond Hume aan den lijve in zijn thuisstad Londonderry. Die was erdoor verscheurd. Hume verwierf niet alleen faam als mensenrechtenactivist. Langzaam maar zeker zette de situatie hem aan tot een politiek engagement.

In 1969 veroverde hij als onafhankelijke een zitje in het parlement in de provincie. Een jaar later was hij een van de oprichters van de Sociaal-Democratische en Arbeiderspartij (SDLP). Als vertegenwoordiger van de gematigde katholieken klopte hij in 1983 ook op de deur van het Britse parlement.

Bill Clinton

In de daaropvolgende jaren keek de katholieke politicus op geen inspanning om het Noord-Ierse conflict op de internationale politieke agenda te krijgen. Niet zonder succes. Het dossier belandde onder meer op de radar van de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton.

Hume was een politieke titaan en een visionair die weigerde te geloven dat de toekomst hetzelfde moet zijn als het verleden. Tony Blair Britse ex-premier

In 1994 lanceerde Hume in Noord-Ierland gesprekken met de toenmalige Ierse premier Albert Reynolds en met Gerry Adams, de leider van de radicale republikeinse beweging Sinn Féin die banden had met het Iers Republikeins Leger (IRA). De drie spraken af een vreedzame oplossing te zoeken voor het al decennia aanslepende conflict dat meer dan 3.500 mensen het leven kostte.

Humes initiatief mondde uiteindelijk uit in de vredesdeal van 1998. De Goedevrijdagakkoorden maakten een eind aan het bloedige conflict en gaven de Noord-Ierse provincie zelfbestuur.

Politieke titaan

Verschillende vooraanstaande politici putten zich maandag uit in loftuitingen om het belang van Hume voor Noord-Ierland te benadrukken. 'Hij was een grote held en een vredesstichter', zei de Ierse premier Micheál Martin. 'John Hume bewees niet alleen een erg moedige man te zijn, hij was ook standvastig en creatief en was er heilig van overtuigd dat mensenrechten en democratie de leidraad moeten zijn in een moderne maatschappij.'