Noord-Ierse unionisten schieten brexitvoorstel af

De DUP zegt 'neen' tegen de brexitdeal die nu op tafel ligt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Londen en Brussel heten op een zucht van een brexitdeal te zitten, maar dat blijkt dan wel een diepe zucht. De Noord-Ierse unionisten van de DUP zijn niet akkoord met de deal die nu op tafel ligt om het Verenigd Koninkrijk 3,5 jaar na het brexitreferendum uit de Europese Unie los te wrikken.

'Zoals de zaken nu staan, kunnen we niet instemmen', zegt de partij - die in een coalitie zit met de conservatieven van de Britse premier Boris Johnson - in een tweet.

In het huidige akkoord zou voor de douane-unie na de brexit een harde grens op het Ierse eiland vermeden worden door die die grens feitelijk in de Ierse zee te leggen. En dus via goederencontroles in de Noord-Ierse havens van Belfast en Larne de facto tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk komen te liggen. En dat is voor de DUP duidelijk een brug te ver.

DUP-voorzitster Arlene Foster slaat de deur wel niet dicht. 'We blijven met de regering werken om een deal te sluiten die de economische en grondwettelijke integriteit van het Verenigd Koninkrijk vrijwaart'.

