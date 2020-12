Noordzeelanden bepalen of brexitdeal nog slaagkans heeft

Het moeilijkste knelpunt is visserij. Op dat punt is Londen totaal niet flexibel.

De kansen op een brexitakkoord blijven bewegen als een jojo. De druk om flexibel te zijn in de gesprekken met Londen ligt nu bij België, Frankrijk, Nederland, Ierland en Denemarken.

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk lopen ook dit weekend voort. Net zoals een jojo op en neer beweegt, wisselt de stemming over de kansen op succes af tussen optimisme en pessimisme. Alle deadlines zijn ver overschreden: over twee weken, op 31 december om 23 uur Brusselse tijd, valt het Verenigd Koninkrijk met of zonder akkoord uit de interne markt en de Europese douane-unie.

Ook vrijdag kon Europees onderhandelaar Michel Barnier niet zeggen of er een akkoord komt met Londen. 'Het kan nog, maar het ogenblik van de waarheid is dichtbij', zei hij aan het Europees Parlement. Luttele uren daarna leverde de Britse premier Boris Johnson een nieuwe anticlimax. Hij bekende dat de onderhandelingen 'moeilijk lopen' en dat er 'nog grote kloven bestaan'. Volgens Johnson moet niet hij maar de Europese Unie bewegen.

Europees Parlement

Het Europees Parlement voert de druk op. Het halfrond eist een akkoord tegen uiterlijk zondag. Na die datum is er onvoldoende tijd om een deal alsnog door het Parlement te jagen, is de idee. Voor de groene cofractieleider Philippe Lamberts is die ene week al onhaalbaar om een deal te doorploegen: 'Het Europees Parlement maakt zich belachelijk. Men verwacht dat we ons fiat geven zonder meer.'

Ook Johnson wil een eventueel akkoord in de kerstperiode in een dag door zijn parlement jagen. Dat de honderden pagina's tekst van een mogelijk compromis zo lang mogelijk geheim blijven, helpt om tegenstand de kop in te drukken. De tijd om de finesses van een deal te lezen, ontbreekt.

Ook Barnier houdt zijn kaarten dicht bij zich. De strategie is duidelijk: Johnson paaien met enkele symbolische overwinningen zodat hij aan zijn achterban kan verkopen dat hij de 'controle herwonnen heeft op de eigen wetten, grenzen en wateren', zoals hij al sinds het brexitreferendum claimt. 'Als de onderhandelaars Johnsons gezicht moeten redden, is dat geen probleem. Zolang de rode lijnen bewaard blijven', beklemtoont Lamberts.

Vis op menu

'Een akkoord is er maar als over alles een deal bestaat', waarschuwde Barnier vrijdag. Toch zit er intussen schot in twee van de drie laatste knelpunten: visserij, een geschillenregeling en eerlijke concurrentie. Londen is naar verluidt akkoord met de oprichting van een gemeenschappelijk comité voor het beslechten van geschillen. Zo'n overlegfase moet vermijden dat problemen te snel escaleren en tot een loopgravenoorlog leiden.

Ook op het vlak van eerlijke concurrentie is er beweging. Volgens diplomatieke bronnen zijn er brede evenwichten overeengekomen. Die moeten weliswaar nog verder worden verfijnd en juridisch verwoord. Zolang er geen teksten zijn, blijven diplomaten ongerust over de vraag of Barnier niet te veel kerstgeschenken uitdeelde.