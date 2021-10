Noorse gas- en oliereus Equinor ziet winst verdertienvoudigen

De gas- en olieproducent Equinor - het vroegere StatoilHydro - presenteerde woensdag zijn sterkste kwartaalresultaten in negen jaar. De bedrijfswinst klokte in het derde kwartaal af op 9,77 miljard dollar, zowat dertien keer meer dan de 780 miljoen dollar die tussen juni en september 2020 werd geboekt.

Equinor is een notoir winnaar van de energiecrisis die Europa teistert, met gasprijzen die tot zeven keer hoger gaan dan begin dit jaar. Het Noorse staatsbedrijf is de belangrijkste gasleverancier voor de Europese markt. Vorig jaar stond het in voor 22 procent van de totale Europese gasconsumptie.

'De volatiliteit van de gasprijzen toont hoe onzeker de markt is', zegt CEO Anders Opedal. 'Wij willen een stabiele leverancier zijn voor Europa.' Om de hoge noden op de Europese markt te lenigen gaat Equinor de leveringen richting het continent opschroeven. De Troll- en Oseberg-gasvelden gaan de productie nog wat verhogen, nadat in september al werd beslist om 2 miljard kubieke meter extra gas uit die velden naar Europa te exporteren.

Poetin

Poetin gebruikt Gazprom ook om Moldavië in de Russische invloedssfeer te houden. De oud-Sovjetstaat zag zijn contract met Gazprom in september aflopen, wat de gasprijs de hoogte injoeg. In de onderhandelingen over een nieuw contract belooft Gazprom Moldavië een lagere prijs als de pro-westerse regering van president Maia Sandu minder toenadering zoekt tot de Europese Unie, door bijvoorbeeld een vrijhandelsakkoord met de EU af te zwakken.