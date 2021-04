Nu ook formeel onderzoek naar luxueuze renovatie van appartement Johnson

De luxueuze herinrichting van zijn appartement in Downing Street achtervolgt de Britse premier Boris Johnson. De verkiezingscommissie stelt een formeel onderzoek in.

Johnson ligt al enkele dagen onder vuur wegens mogelijk ongeoorloofde uitgaven. Dominic Cummings, zijn gewezen rechterhand die vorig jaar de laan uitgestuurd werd, bracht aan het licht dat de premier zijn appartement luxueus liet renoveren. Het kostenplaatje is onduidelijk, maar ligt allicht hoger dan de jaarlijkse toelage van 30.000 pond. Wie de werken betaald heeft, is voorwerp van speculatie: Johnson zelf? Of donateurs van zijn Conservatieve Partij?

In een bericht op zijn blogsite schrijft Cummings, die gezien wordt als het brein van de succesvolle brexitcampagne, dat hij Johnson gewaarschuwd heeft dat de financiering 'volstrekt onethisch, dwaas en mogelijk illegaal' was. 'Het is triest te zien dat de premier en zijn regering ver onder het niveau van de bekwaamheid en de integriteit zijn gezakt die het land verdient', deed hij er nog een schep bovenop. De adviseur zint op wraak sinds Johnson hem in november ontsloeg.

200.000 pond De herinrichting van de flat van Boris Johnson zou zeker 200.000 pond gekost hebben. Een pak meer dan de voorziene toelage van 30.000 pond.

Volgens Britse kranten zou het opsmukken van de flat zeker 200.000 pond gekost hebben. Uitgelekte e-mails leiden naar Lord Brownlow, een donateur van de Tory-partij. Hij zou een deel van de financiering voor zijn rekening genomen hebben. De Britse verkiezingscommissie, die toezicht houdt op politieke donaties, meent nu dat er 'redelijke gronden zijn om te vermoeden dat een overtreding of overtredingen kunnen hebben plaatsgevonden'.

Gedragscode gevolgd

De toezichthouder zal nagaan of alle financiƫle transacties voor de herinrichting van het appartement in Downing Street 11 correct werden aangegeven. Tijdens het vragenuurtje in het Britse parlement ging Johnson woensdagmiddag vol in de verdediging. 'Het antwoord is dat ik de kosten gedekt heb', zei hij. 'Aan de verkiezingscommissie kan ik zeggen dat ik volgens de gedragscode gehandeld heb en de ambtenaren me de hele tijd geadviseerd hebben.'

Laat de lijken zich dan maar met duizenden opstapelen. Boris Johnson De Britse premier verzette zich in november tegen een nieuwe lockdown