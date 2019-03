'Obscure Russische bank is Poetins paard van Troje in EU'

De komst van een obscure Russische bank naar Hongarije leidt tot beroering. Critici vrezen dat de bank een uitvalsbasis voor Russische spionnen wordt.

Hongarije staat op zijn kop door de komst van een obscure Russische financiële instelling. In de tweede helft van dit jaar verhuist International Investment Bank (IIB) zijn hoofdkwartier van Moskou naar Boedapest, een manoeuvre dat volgens de Hongaarse premier Viktor Orbán moet helpen van Boedapest een globale financiële hub te maken.

Maar critici vrezen dat de bank een uitvalsbasis voor Russische spionnen wordt. Die zouden er ongehinderd kunnen opereren dankzij een nieuwe Hongaarse wet die de bank en haar personeel diplomatieke immuniteit toekent. 'De Russen kunnen mensen met volledige immuniteit naar de bank zenden, terwijl we niets weten over wie ze zijn', klaagde Agnes Vadai, een lid van de oppositie aan. Haar collega Zita Gurmai had het over 'Poetins paard van Troje'.

Spionnenmoeder

De bank staat volledig los van de Russische geheime diensten of die van de Europese Unie of de NAVO. Nikolai Kosov Topman International Investment Bank

Dat de topman van de bank, Nikolai Kosov, uit een spionnennest komt, wakkert de geruchten alleen maar aan. Kosovs vader was in de jaren 70 de leider van de KGB in Boedapest en zijn moeder werd ooit door het Russische nieuwsagentschap Tass omschreven als 'een van de opmerkelijkste spionnen van de 20ste eeuw'.

Volgens westerse inlichtingendiensten werkte Kosov ook voor de Russische geheime dienst, maar hij ontkent dat staalhard. De IBB heeft evenmin banden met de Russische geheime dienst, zei hij aan Financial Times. 'De bank staat volledig los van de Russische geheime diensten. In Rusland is er een gezegde dat een zoon niet verantwoordelijk is voor zijn ouders.'

Aanschurken bij Rusland

Nu Orbán steeds vaker op ramkoers met de Europese Unie ligt over onder andere zijn harde migratieaanpak, vrezen veel waarnemers dat hij almaar meer tegen Rusland aan zal schurken. De Hongaarse premier steekt niet onder stoelen of banken dat hij Rusland een lichtend voorbeeld vindt voor zijn 'illiberale democratie'. Hij kende eerder al het Russische staatsbedrijf Rosatom een miljardencontract toe om twee nucleaire reactors in Hongarije te bouwen, verzette zich tegen een toetreding van Oekraïne tot de NAVO en uitte zware kritiek op de westerse sancties tegen het land.

De Hongaren weten maar al te goed dat een autoritair Rusland de vrijheid en de soevereiniteit van kleine landen nooit genegen zal zijn. Mike Pompeo Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken

Dat leidt niet alleen tot ongerustheid in de EU, maar ook in de VS, die Orbán als een bondgenoot beschouwen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo waarschuwde Orbán al niet te close met de Russen te worden. 'De Hongaren weten maar al te goed dat een autoritair Rusland de vrijheid en de soevereiniteit van kleine landen nooit genegen zal zijn', zei hij.