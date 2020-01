Oekraïense premier biedt ontslag aan na telefoontap

In een gelekte opname trekt Gontsjaroek de kwaliteiten van president Zelenski in twijfel. Die houdt het ontslag in beraad.

'De president heeft een primitief inzicht in de economie en een mist in zijn hoofd', zegt de Oekraïense premier Aleksej Gontsjaroek over president Volodimir Zelenski in een uitgelekte opname van 16 december 2019. Hij deed de uitspraken tijdens een informele ontmoeting met ministers en bestuurders van de Nationale Bank.

Gontsjaroek kondigde donderdagnacht zijn ontslag aan op Facebook. ‘De president heeft recht op een loyaal team. Ik werd premier om zijn programma uit te voeren.'

Volgens de 35-jarige advocaat is de telefoontap bewust ingezet om zijn goede verstandhouding met zijn partijgenoot Zelenski te schaden. In een semipresidentiële republiek als Oekraïne is het gebruikelijk dat een premier het programma van de president uitvoert.

In beraad

Zelenski houdt het ontslag in beraad. Als hij het aanvaardt, moet hij dat voorleggen aan het parlement. Minstens 226 parlementsleden moeten akkoord gaan.

Zelenski en Gontsjaroek zijn leden van de partij Dienaar van het volk. Die partij heeft sinds eind augustus 2019 een absolute meerderheid van 254 zetels, die vooral bestaat uit nieuwkomers.

Gontsjaroek is sinds eind augustus aan zet. Bij zijn inhuldiging legde hij de klemtoon op het terugdringen van armoede, het wegwerken van corruptie en het vinden van een duurzame oplossing in het Oost-Oekraiënse conflict met Rusland.