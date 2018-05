Oekraïne zet moord op Rusland-kritische journalist in scène

Een Russische journalist die kritisch is voor president Vladimir Poetin en werd dood gewaand na een schietpartij, is woensdag opgedoken op een persconferentie in Kiev.

De Oekraïense regering had dinsdag de moord op een Russische journalist in Kiev in scène gezet, om zijn huurmoordenaar te kunnen vatten. Dat heeft de regering woensdag toegegeven.

Dinsdag werd het bericht verspreid dat Arkady Babchenko in Kiev was vermoord. De journalist, die kritisch schrijft over het Kremlin, coverde onder meer het conflict in Oekraïne en de aanslag op de vlucht MH17, waarbij 298 doden vielen. Zijn echtgenote zou hem badend in het bloed in hun flat hebben aangetroffen, zonder te beseffen dat het om een list ging.

'Tragedie'

'De Russische totalitaire machine vergaf hem zijn eerlijkheid niet', reageerde de Oekraïense premier Volodymyr Hroisman op Facebook na het bericht over de schietpartij in Kiev.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov noemde de moord daarop een 'tragedie' en vond dat Rusland onterecht werd beschuldigd van een misdrijf waarvoor geen enkel bewijs was. Ook de Europese Unie veroordeelde de moord, omdat 'iedere keer dat een stem van de vrijheid met geweld het zwijgen wordt opgelegd, dat onze samenlevingen verzwakt en onze democratieën ondermijnt'.

Verrassende persconferentie

Maar woensdag verscheen Babchenko doodleuk op een persconferentie in Kiev. Hij verontschuldigde zich voor de misleiding, en zei dat het nodig was om de mensen die naar hem op jacht waren te ontmaskeren.

De staatsveiligheid van Oekraïne zegt dat Rusland een prijs van 40.000 dollar op het hoofd van Babchenko heeft gezet. De journalist was al enkele maanden geleden naar Kiev verhuisd na bedreigingen in Rusland. Volgens de Oekraïense staatsveiligheid zijn de mensen die Babchenko echt wilden vermoorden, ondertussen gevat.