Olaf Scholz kandidaat SPD-voorzitter

De Duitse vicekanselier minister van Financiën, Olaf Scholz (61), is kandidaat om zijn sociaaldemocratische partij SPD te leiden. Scholz is het eerste politiek zwaargewicht dat dingt naar het voorzitterschap.

Op 2 juni trad Andrea Nahles terug als SPD-voorzitster. De aanleiding was de bijzonder slechte uitslag van SPD bij de Europese verkiezingen. De partij zakte van 27 procent naar 15 procent en verkeert in een grote crisis.

De kandidatuur van Scholz is opmerkelijk. In juni verklaarde hij nog dat hij geen voorzitter wilde worden wegens 'tijdsgebrek'. Nu verklaart hij echter dat hij als minister van Financiën wil aanblijven, ook als hij verkozen wordt tot voorzitter.

Of de kandidatuur van Scholz de SPD uit de crisis zal halen is maar de vraag. Samen met zijn vertrouwelinge Nahles wordt hij door de linkervleugel van de SPD en door de jongsocialisten gewantrouwd. Scholz is immers een grote voorstander van de zogenaamde 'grote coalitie' (GroKo) met de christendemocraten. De SPD heeft alleen maar kiezers verloren sinds ze samen regeert met de CDU van kanselier Angela Merkel.