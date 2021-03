Olivier Dassault omgekomen bij helikoptercrash

Olivier Dassault, Frans volksvertegenwoordiger voor LR en zoon van industriemagnaat Serge Dassault, is zondag om het leven gekomen bij een helikoptercrash in het Franse Deauville.

Volgens de eerste informatie zou ook de piloot van de helikopter om het leven gekomen zijn.

De Franse president Emmanuel Macron heeft op Twitter al hulde gebracht aan de 69-jarige Dassault. "Olivier Dassault hield van Frankrijk. Hij was een captain of industry, een volksvertegenwoordiger, een lokaal verkozene , een reservecommandant bij de luchtmacht. Hij is in heel zijn leven nooit gestopt het land te dienen en de waarden ervan te promoten. Zijn plotse dood is een groot verlies. Mijn gedachten gaan naar zijn familie en zijn naasten", aldus Macron.

Telg van machtige geslacht-Dassault

Olivier Dassault was de oudste zoon en een van de erfgenamen van industriemagnaat Serge Dassault, die in 2018 overleed. Olivier Dassaults grootvader Marcel stichtte het luchtvaartbedrijf Dassault Aviation, dat begon met het maken van propellers tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het luchtvaartbedrijf groeide uit tot een industriële reus: de Dassault Groupe. Het bedrijf is vooral bekend van het gevechtsvliegtuig Rafale, dat ook even in de running was om de Belgische F-16 op te volgen.