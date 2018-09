Ombudsvrouw EU vernietigend over aanstelling Selmayr

De Europese Commissie ging zwaar in de fout bij de benoeming van de topambtenaar Martin Selmayr, oordeelt Emily O'Reilly.

Bij de presentatie van haar eindrapport over de omstreden benoeming van Selmayr gaf ombudsvrouw O'Reilly de Europese Commissie een fikse uitbrander . Volgens haar werden de regels niet correct toegepast, 'noch volgens de letter, noch volgens de geest'.

Martin Selmayr was sinds 2014 de kabinetschef van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker . Maar in februari werd de Duitser razendsnel benoemd tot de nieuwe secretaris-generaal van de Commissie. Hij werd daarmee gekroond tot de hoogste Europese ambtenaar .

De benoeming leidde tot veel beroering omdat Juncker de indruk wekte dat hij zijn vertrouweling een topjob wou toeschuiven voor de Commissie volgend jaar vervangen wordt. Door de heisa besloot O'Reilly een onderzoek in te stellen.

Vertrouwen verliezen

'Ons onderzoek toont de exacte stappen aan die de Commissie deed om de benoemingsprocedure normaal te doen lijken', zei de ombudsvrouw in een verklaring. Daarmee dreigt de Europese Commissie volgens haar 'het vertrouwen van het publiek te verliezen'.

De Commissie creëerde ook een ' kunstmatige hoogdringendheid ' om de vrijgekomen functie van secretaris-generaal in te vullen. Toen leden van het Europees Parlement vragen bij de procedure stelden, reageerde de Commissie 'defensief, ontwijkend en bijwijlen agressief', zei O'Reilly.

De benoeming van Selmayr gebeurde unaniem. 'Het is uitzonderlijk vreemd dat geen enkel Commissielid de benoeming in vraag heeft gesteld', stelde O'Reilly. Daarom oordeelt ze dat het 'college van commissarissen verantwoordelijk is voor het wanbeheer'.