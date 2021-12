Omzien naar elkaar, zegt Rutte, maar lukt hem dat ook?

Met een nieuwe bestuurscultuur op mensenmaat hoopt Rutte IV het vertrouwen in de Nederlandse politiek te herstellen. Maar lukt het om de breuk te maken als dezelfde partijen blijven regeren?

Het lijkt vanzelfsprekend dat een nieuwe regering bij de presentatie van haar plannen daadkrachtig de blik naar morgen richt. 'Vooruitkijken naar de toekomst', luidt een deel van het motto van de Nederlandse regering-Rutte IV. Maar cruciaal is het eerste deel van de titel die Rutte en co. het nieuwe akkoord gaven: 'Omzien naar elkaar'.

Daarmee gaven de coalitiepartners aan komaf te maken met de kille bureaucratie, die onder meer leidde tot de toeslagenaffaire. Daarbij werden tienduizenden burgers ten onrechte gebrandmerkt als fraudeur. Terwijl de slachtoffers jarenlang werden genegeerd, stroomt het coalitieakkoord over van empathie. 'Om hen recht te doen, is ruimhartige compensatie en emotionele heling cruciaal.'

De sterke overheid die wij voor ons zien, heeft oog voor de menselijke maat. Regeerakkoord Rutte IV

Lees meer analyse Regering-Rutte IV plant twee kerncentrales in klimaatstrijd

Rutte beloofde woensdag een einde te maken aan de achterkamertjespolitiek waarbij ministers en ambtenaren elkaar de hand boven het hoofd hielden. 'De sterke overheid die wij voor ons zien, heeft oog voor de menselijke maat, is begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar', staat in het coalitieakkoord.

Rutte-doctrine

Het is alsof Rutte van zijn paard is gebliksemd, want hij geldt als de belichaming van de Haagse gesloten bestuurscultuur. In het onderzoek naar de toeslagenaffaire werd gesproken van de Rutte-doctrine, waarmee werd verwezen naar zijn hardnekkige pogingen zo weinig mogelijk informatie te delen, onder meer met de Tweede Kamer.

De enige zekerheid over de nieuwe regering is dat Mark Rutte op post blijft.

De vraag is hoe geloofwaardig de koerswijziging is als de regering-Rutte IV uit dezelfde vier partijen bestaat als haar voorganger. Het is uitkijken naar wie minister of staatssecretaris wordt. Dat kan een indicatie zijn van hoe ernstig de coalitiepartijen begaan zijn met de beloofde politieke vernieuwing.