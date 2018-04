Onbekende voorzitter moet Franse PS uit het slop halen

De onbekende Olivier Faure is in Frankrijk verkozen tot nieuwe voorzitter van de Parti Socialiste.

De onbekende Faure, parlementslid sinds 2012, werd op een partijcongres in Aubervilliers aangesteld als ' eerste secretaris '.

Faure, die de steun genoot van de Rijselse burgemeester Martine Aubry , won in maart al een referendum. Nadat zijn dichtste concurrent Stéphane Le Foll , voormalig minister en woordvoerder onder president François Hollande, zich terugtrok, won Faure de tweede ronde van het referendum met 86 procent van de stemmen.

Bonapartisme

Het devies van de Republiek is 'Liberté, Egalité, Fraternité', en niet 'liberalisme, individualisme en bonapartisme'.

In zijn eerste speech als partijvoorzitter haalde Faure zondag meteen uit naar president Emmanuel Macron. 'Het devies van de Republiek is Liberté, Egalité, Fraternité. Het is niet liberalisme, individualisme en bonapartisme', hekelde de partij-apparatsjik.