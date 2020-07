Onder het Europese gras liggen nog veel addertjes...

De Europese top was dan wel historisch, hij legt ook een grote verdeeldheid bloot, net als het wantrouwen tussen noord en zuid, west en oost, grote en kleine landen. Er liggen nog veel struikelstenen.

Op papier heeft Europa met de centendeal twee belangrijke horden genomen. Het taboe op het maken van gezamenlijke schulden is gesneuveld en ook eigen Europese inkomsten staan op de agenda de komende jaren. Maar Europa is verdeeld. En er liggen nog veel belemmeringen en struikelstenen op het pad. Met dodelijke vertraging als mogelijk gevolg.

Kan de Unie tijdig lenen?

De Europese Commissie heeft nog veel werk voor de boeg voor ze de 750 miljard euro herstelgeld kan gaan ophalen op de financiële markten. Voor het bankierspetje op mag, moet er een wettelijke aanpassing komen van het zogenaamde plafond voor eigen middelen in de Europese begroting. De Commissie kan dan de ontstane marge gebruiken om de herstelmiljarden op te halen. Die juridische aanpassing vergt de ratificatie van alle nationale parlementen. Voor ons land is nog niet uitgeklaard of alleen het federale parlement die klus klaart. Sowieso kan de ratificatie in sommige parlementen moeilijk worden of vertraging oplopen.

Komen die Europese belastingen er wel?

Veel lidstaten zijn tegen Europese belastingen. Daarop liep onder meer een taks op financiële transacties spaak. Nederland, Luxemburg en Ierland spelen hun veto's gemakkelijk uit. Er is dus geen enkele garantie dat de plastictaks effectief goedgekeurd wordt en geheven wordt vanaf 2021. De CO2-taks aan de Europese grenzen mag dan weer niet strijdig zijn met de principes van wereldhandel waarvan Europa zelf een groot pleitbezorger is. Over een Europese digitaks wordt ook al jaren gepalaverd, zonder doorbraak.

Is de herstelpot vijgen na Pasen ?

Ook de procedure om herstelsteun te krijgen, is gecompliceerd. De criteria voor toekenning van herstelgeld kijken alleen naar bevolking, bruto binnenlands product (bbp) en werkloosheid in de jaren voor corona. Er is dus geen link met de pandemie. Over de laatste 30 procent van de herstelpot wordt beslist in 2023. Daar telt de daling van het bbp in 2020 en 2021 wel mee. De herstelpot bevat ook voor 360 miljard aan leningen, op vraag van de Nederlandse premier Mark Rutte en co. De kans bestaat dat lidstaten met een hoge staatsschuld die leningen ongebruikt laten.

Alle landen moeten een herstelplan sturen naar de Commissie en aangeven wat ze met het Europees geld gaan doen. Maar onder druk van Rutte krijgen de lidstaten bij de beoordeling een grotere vinger in de pap. Rutte sleepte ook een noodrem uit de brand om de uitbetaling van herstelsteun stil te leggen. Het volstaat dat een lidstaat oordeelt dat dat land onvoldoende hervormde. De noodrem biedt maximaal drie maanden tijd om een vergelijk te vinden. Alweer vertraging dus.

Te losse band tussen geld en rechtsstaat

Volgens de Hongaarse premier Viktor Orbán is er geen enkele band tussen Europese steun en de eerbiediging van de rechtsstaat. Dat klopt maar ten dele: onder impuls van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die absoluut een deal wilde op de top, is het hoofdstuk rechtsstaat wel tandeloos geworden. Er staat dat de financiële belangen van de Europese Unie en de rechtsstaat beschermd moeten worden. Maar een formele link met uitkeringen ontbreekt, op de belofte na 'dat er een regime komt om maatregelen met een gewogen meerderheid van landen te nemen bij inbreuken op de rechtsstaat'.

Geen modernisering van budget

De kans om na de brexit de begroting te moderniseren en Europa op een nieuw spoor te zetten is verprutst. Het 'Thatcherregime' van kortingen op de bijdragen aan de begroting leeft voort. De kortingen van Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden zijn zelfs verhoogd.