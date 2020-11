Onderzoek aanslag Wenen leidt naar Duitsland

In Oostenrijk draait het onderzoek naar de terreuraanslag in Wenen op volle toeren. De autoriteiten pakten al 15 mensen op. Er doken ook links op naar Duitsland. Daar voerde de politie vrijdagmorgen huiszoekingen uit.

In verschillende Duitse gemeenten vielen veiligheidsdiensten vrijdagmorgen woningen en zaken binnen die gelinkt zijn aan vier extremisten. De actie past in het onderzoek naar de terreuraanslag in Wenen begin deze week. 'Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat de vier mensen die in het vizier lopen rechtstreeks betrokken waren bij de terreurdaad in Wenen, maar ze kenden de vermoedelijke dader wellicht wel', klonk het bij de Duitse politie.

De aanslag in Wenen vond maandagavond plaats. Rond 20 uur schoot de 20-jarige Kujtim Fejzulai, een Oostenrijker met Noord-Macedonische roots, een automatisch

wapen leeg in de buurt van de synagoge. Daarna nam hij bars en restaurants in het vizier. Voor hij om 20.09 uur doodgeschoten werd door de politie doodde Fejzulai vier mensen.

Netwerk

De dader bleek geen onbekende bij justitie en politie. Vorig jaar kreeg hij 22 maanden cel omdat hij geprobeerd had zich bij Islamitische Staat in Syrië aan te sluiten. Hij kwam eind 2019 evenwel vrij nadat hij een deradicaliseringsprogramma had gevolgd.

Intussen zijn in Zwitserland twee mensen gearresteerd die mogelijk gelinkt zijn aan de terreur in Wenen.

Zonder veel succes, geven de autoriteiten in Wenen toe. ‘We hadden te maken met een gewelddadige man, die erg betrokken was bij een netwerk van de politieke islam’, zei minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer donderdag. ‘We pakten 15 mensen op die gelinkt zijn aan de terreurdaad. Zij worden verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie.’