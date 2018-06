Onderzoek financieel parket naar rechterhand Macron

In Frankrijk heeft het financieel parket een onderzoek geopend naar Alexis Kohler, de kabinetschef van president Emmanuel Macron. De hamvraag luidt of hij zijn positie misbruikt heeft.

De bal was vorige maand aan het rollen gegaan. Toen pakte de Franse nieuwssite Médiapart uit met een verhaal over de nauwe banden tussen Alexis Kohler, de rechterhand van president Emmanuel Macron, en de Italiaans-Zwitserse reder MSC.

Médiapart linkte Kohler aan Aponte, de Italiaanse familie die Mediterranean Shipping Company (MSC) oprichtte en er nog eigenaar van is. De moeder van Macrons kabinetschef is een nicht van Rafaela Aponte, die in 1970 met haar man Gianluigi de rederij boven de doopvont hield.

Ook Kohler heeft een verleden bij MSC. Van augustus 2016 tot mei 2017 werkte hij op de hoofdzetel van MSC in Genève als financieel directeur.

Sleutelposten

De rederij is de belangrijkste klant van de laatste grote Franse scheepswerven in Saint-Nazaire. De Franse staat heeft de voorbije jaren alles in het werk gesteld om die in leven te houden.

We openden een onderzoek om na te gaan of alle regels waaraan ambtenaren zich moeten houden, gerespecteerd zijn.

Telkens was MSC een hoofdrolspeler in het dossier. Zijn bestellingen konden de toekomst van Saint-Nazaire bepalen.

De hamvraag luidt of Alexis Kohler tijdens die transacties ten voordele van het bedrijf van zijn familie tussenbeide gekomen is toen hij sleutelposten bekleedde op het Franse ministerie van Economie en Financiën.

Belangenvermenging

De Franse anticorruptieorganisatie Anticor greep het verhaal van Médiapart een week geleden aan om een klacht in te dienen tegen de rechterhand van Macron. Ze vermoedt dat sprake is van belangenvermenging.

Alexis Kohler zal spontaan alle documenten overmaken die bewijzen dat hij alle regels nageleefd heeft om zo snel mogelijk een eind te maken aan deze ongefundeerde verdachtmakingen.

Het financieel parket neemt de zaak ernstig en opende maandag een onderzoek 'om na te gaan of alle regels waaraan ambtenaren zich moeten houden, gerespecteerd zijn'.

Het Élysée maakt zich voorlopig geen zorgen. 'Alexis Kohler zal spontaan alle documenten overmaken die bewijzen dat hij alle regels nageleefd heeft om zo snel mogelijk een eind te maken aan deze ongefundeerde verdachtmakingen', klonk het.

Persoonlijke banden

De entourage van president Macron voegt eraan toe dat Kohler zijn oversten steeds geïnformeerd heeft over zijn persoonlijke banden met MSC. 'Hij heeft zich dan ook steeds teruggetrokken uit discussies die over dat bedrijf gingen. Dat geldt voor elke functie die hij had. Zijn oversten hebben er steeds op toegezien dat er geen sprake was van een belangenconflict.'