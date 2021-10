Onderzoek kaart gewelddadige pushbacks van vluchtelingen aan

‘Ze opereren meestal in het geheim en ze worden betaald door de Europese burgers’, schrijft het Duitse blad. Er is sprake van videobeelden van elf pushbacks in Kroatië. Daarbij is te zien hoe mannen de vluchtelingen slaan, vooraleer ze terug naar Bosnië-Herzegovina te sturen. Zes Kroatische beambten bevestigen na het bekijken van de beelden dat het om leden van een speciale politie-eenheid gaat. De operatie heeft er intern de naam ‘Operatie Corridor’ gekregen.