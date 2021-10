Onderzoek naar Oostenrijkse kanselier wegens corruptie

In Oostenrijk is een corruptieonderzoek begonnen tegen regeringsleider Sebastian Kurz en enkele van zijn medewerkers. Dat maakten de Oostenrijkse anticorruptiediensten (WKSTA) donderdag bekend.

Eerder op de dag vonden huiszoekingen plaats in de kanselarij en in het hoofdkwartier van regeringspartij ÖVP (Oostenrijkse Volkspartij).

De kanselier & co. worden ervan verdacht belastinggeld te hebben aangewend om positieve berichtgeving in de media te kopen. Volgens de WKSTA dateren de feiten van 2016. Kurz was toen minister van Buitenlandse Zaken, maar had de ambitie om leider te worden van de conservatie ÖVP. Die functie zou hem de mogelijkheid bieden de volgende kanselier van Oostenrijk te worden.