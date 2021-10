Ongepast gedrag kost hoofdredacteur Bild de kop

De hoofdredacteur van Europa's invloedrijkste krant moet opstappen na een vernietigend artikel in de invloedrijkste Amerikaanse krant.

Julian Reichelt, de invloedrijke hoofdredacteur van de grootste krant van Europa, het Duitse Bild , is op staande voet ontslagen omdat hij zich ongepast zou hebben gedragen bij vrouwelijke medewerkers. Dat heeft het moederbedrijf van Bild, de Duitse mediagroep Axel Springer, maandag bekendgemaakt in een verklaring.

De uitgever benadrukt dat er geen beschuldigingen van seksuele intimidatie of aanranding zijn. Wel heeft de hoofdredacteur 'persoonlijke en professionele zaken niet duidelijk van elkaar gescheiden en de directie tijdens onderzoeken onwaarheden verteld', klinkt het nog. Reichelt ontkent alle aantijgingen.

Affaire en promotie

De onmiddellijke aanleiding was een lang artikel dit weekend in The New York Times. Volgens die krant had 41-jarige Reichelt enkele jaren geleden een affaire had met een jonge medewerkster die hij later promoveerde. Ondertussen bleef hij haar oproepen naar Berlijnse hotelkamers. Ze zou niet de enige zijn geweest. 'Zo gaat het altijd bij Bild', verklaarde een van de vrouwen. 'Wie met de baas naar bed gaat, krijgt een betere job'.

Ook zou de hoogste baas van Axel Springer, het bedrijf achter Bild, Reichelt de hand boven het hoofd gehouden hebben. Tegelijk schreef The New York Times dat een groep onderzoeksjournalisten van het Duitse mediabedrijf Ippen van plan waren om nog meer vuile was over Reichelt buiten te hangen, maar dat die publicatie 'persoonlijk zou zijn verhinderd' door de uitgever van Ippen zelf, Dirk Ippen.

Tweede kans

Nochtans had Reichelt onlangs nog een tweede kans gekregen. Reichelt lag immers al langer onder vuur door zijn omgang met vrouwen. De zaak kwam in maart 2021 aan het licht via het Duitse weekblad Der Spiegel. Onder de kop 'Vögeln, fördern, feuern' (neuken, promoveren, ontslaan), schetsten ze een vernietigend beeld over de hoofdredacteur. Verschillende vrouwelijke medewerkers getuigden toen ook over de 'typische werkwijze van hun baas'.

Na de publicatie van Der Spiegel kondigde de uitgever een intern onderzoek aan. Er werd gesproken van het ‘Reichelt-systeem’, wat machtsmisbruik en uitbuiting van afhankelijkheidsrelaties van jonge vrouwelijke werknemers inhield. Reichelt werd werd toen op eigen vraag op non-actief gezet maar uiteindelijk niet ontslagen omdat er geen sprake zou zijn geweest van 'onvergeeflijke fouten'.

'Sneaky' Duitse cultuur

Dat de hoofdredacteur van de grootste Duitse krant nu uiteindelijk moet opstappen na een vernietigend artikel in een Amerikaanse krant, lijkt vreemd maar is het niet. Axel Springer zet steeds nadrukkelijker voet aan de grond in de Verenigde Staten. Eerst nog vrij bescheiden met de overname van Business Insider in 2015, maar deze zomer via de grote poort met de in Washington zeer invloedrijke nieuwssite Politico.

Maar die overname vertaalt zich ook in een clash tussen de Amerikaanse en Duitse bedrijfscultuur. Volgens The New York Times is er bij Amerikaanse managers groeiende irritatie over de agressieve en 'sneaky' (stiekeme) bedrijfscultuur bij de Duitse gigant. En dus had topman Mathias Döpfner naar eigen zeggen 'geen andere keuze' meer dan 'zijn' Bild-hoofdredacteur te offeren.