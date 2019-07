Onlusten in Parijs na militaire parade

Franse agenten zetten traangas in om de demonstranten uiteen te drijven op de Parijse Champs-Elysées.

Gaan de gele hesjes erin slagen van zich te laten horen tijdens de festiviteiten voor de Franse nationale feestdag? Die vraag dook de voorbije dagen geregeld op in Frankrijk.

Nadat president Emmanuel Macron in april een resem maatregelen aangekondigd had om tegemoet te komen aan de grieven van de boze burgers, leek het protest van de 'gilets jaunes' wat doodgebloed. Van de grote demonstraties op zaterdag was al een tijdje geen sprake meer.