Onrust Barcelona geeft extreemrechts wind in de zeilen

Binnen drie weken trekt Spanje weer naar de stembus. In de peilingen is de extreemrechtse partij VOX aan een flinke opmars bezig. Het lijkt goed garen te spinnen bij de onrust in Catalonië.

Een week na de veroordeling van twaalf Catalaanse leiders door het Spaanse hooggerechtshof is het protestvuur in de noordoostelijke regio nog niet gedoofd. Voor de achtste dag voerden voorstanders van onafhankelijkheid maandag actie. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken in Barcelona lieten ze ballonnen gevuld met verf op om het 'gebouw wat kleur te geven'.

Het leeuwendeel van de nationalisten hoopt dat dergelijke wat meer ludieke acties de bovenhand halen op het geweld dat Barcelona vorige week verschillende nachten in een slagveld herschiep. Bij die rellen raakten zowat 600 mensen gewond.

Electorale race

Door de onlusten is de Catalaanse kwestie weer uitgegroeid tot het centrale thema in de campagne voor de verkiezingen van 10 november. Binnen drie weken kiezen de Spanjaarden voor de vierde keer in vier jaar een parlement.

VOX flirt stilaan met 40 kamerzetels. Bij de parlementsverkiezingen eind april was de extreemrechtse partij op 24 zitjes gestrand.

Dat de uitspraak in het proces tegen de Catalaanse leiders een impact ging hebben op de electorale race, had Spaans premier Pedro Sánchez ingecalculeerd toen de coalitiegesprekken met het radicaal-linkse Unidas Podemos deze zomer afsprongen. De socialist was overtuigd dat zijn PSOE alleen maar goed garen kon spinnen bij de kwestie. Want hij zou als een sterke, vastberaden leider alles in goede banen leiden, was de redenering.

Een radicale vleugel van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging besliste daar anders over. Met gewelddadige acties bracht die Sánchez in een lastig parket. De socialist staat al dagen onder zware druk van de conservatieven, de liberalen en extreemrechts om fors in te grijpen in de onrustige regio.

Extreemrechts

Die gespierde taal lijkt vooral VOX geen windeieren te leggen in de peilingen. De extreemrechtse partij, die zich als de ultieme bewaker van de openbare orde in de markt zet, ziet haar zetelaantal aandikken sinds de onrust in Catalonië. In de recentste rondvragen koerst VOX stilaan richting 40 zitjes. Bij de parlementsverkiezingen eind april was de partij op 24 zetels gestrand. Een maand later, bij de Europese verkiezingen, was ze bijna de helft van die aanhang weer kwijt.

Naast VOX zitten de conservatieven in een positievere flow. De PP flirt met 100 kamerzetels. Eind april was ze afgeklokt op 66 zitjes. De liberalen van Ciudadanos, die hun wortels in Catalonië hebben, zouden amper 20 van hun 57 zetels overhouden. Ook Sánchez' PSOE lijkt haar momentum wat kwijt en boert licht achteruit.