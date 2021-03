Ontdekking miljoenen dosissen AstraZeneca slaat in als een bom bij EU

Europa reageert perplex op de ontdekking van meer dan 29 miljoen vaccindosissen van AstraZeneca in Italië. Die voorraad is meer dan het dubbele van wat AstraZeneca leverde aan Europa. De vondst roept meer vragen op dan AstraZeneca wil beantwoorden.

De krant La Stampa meldde woensdag de vondst van 29 miljoen dosissen van het AstraZeneca-vaccin in een Italiaanse fabriek van het Amerikaanse Catalent die is gelegen in Anagni, niet ver van Rome. De fabriek is de enige in Europa die de vaccins op flesjes trekt en de eindafwerking verzorgt. De ontdekking van de gigantische voorraad vaccins sloeg in als een bom, want AstraZeneca slaagt er niet in om het met Europa afgesproken leveringsschema te benaderen. 29 miljoen dosissen is meer dan het dubbele van wat het bedrijf al leverde aan Europa.

De afspraak was dat het bedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar 90 miljoen dosissen zou leveren, in het tweede kwartaal 180 miljoen. De farmaproducent schroefde de leveringen voor het eerste kwartaal terug tot amper 30 miljoen dosissen. Maar zelfs van dat fors gereduceerde leveringsschema zit AstraZeneca mijlenver af, zegt Valdis Dombrovskis, de Europees commissaris voor Handel. In het tweede kwartaal zijn nog slechts 70 miljoen - hoogst onzekere - dosissen gepland.

Ook de hetze over de Halix-site in Leiden en de vrees voor een sluikse export naar het Verenigd Koninkrijk speelt mee. De locatie staat in zowel het Europese als het Britse aankoopcontract met AstraZeneca ingetekend als productie-eenheid. Maar de farmaproducent talmde eindeloos om een Europese homologatie van de site te verkrijgen. Europa en het VK eisen nu allebei de vaccinvoorraad in Leiden op.

Telefoon uit Brussel

De voorraad werd niet zomaar gevonden: Thierry Breton, de Europese commissaris voor Industrie, vroeg de Italiaanse gezondheidspolitie dit weekeinde een controle in het bedrijf uit te voeren. Breton is verantwoordelijk voor de opschaling van de productie in Europa, maar krijgt een punthoofd van de onduidelijke productiecijfers en de ontwijkende communicatie.