Ontketende euro breekt door kritische dollargrens

De euro is door 1,20 dollar gebroken. Dat is het hoogste peil sinds mei 2018 en mogelijk het einde van twaalf jaar dollardominantie. Wat betekent dat voor de beurs en de economie?

1. Waarom is de euro sterk?

De euro heeft weinig verdienste aan zijn huidige sterkte. De opmars is voornamelijk het gevolg van een zeer zwakke fase voor de dollar. De greenback doet de laatste lettergreep van zijn bijnaam eer aan en zit al enkele maanden in de achterhoede. De euro is sinds zijn dieptepunt midden februari met 10 procent gestegen tegenover de dollar. Op de wisselmarkten is dat in zulk een korte tijdsperiode een ongeziene klim.

De dollar corrigeert na de ongeziene raid op de reservemunt die het coronavirus in het begin van het jaar uitlokte. Iedereen - bedrijven, burgers, banken en overheden - vluchtte naar veiligheid. Omdat de markt zodanig overspannen was, hielp de Amerikaanse centrale bank de dollarliquiditeit te versterken. De Federal Reserve pompte via swaps - de ECB kon euro's inruilen voor dollars - veel bijkomende dollars in de markt. Zelfs met rivaal China werd een repowissel op touw gezet, waardoor de Chinese centrale bank Amerikaans schatkistpapier kon omruilen voor dollars en nog meer groene biljetten op de markt belandden.

'De grote spanningen op de markten zijn weggeëbd en de buitengewone vraag naar dollars is opgedroogd', zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING. 'Er is nog nauwelijks vraag naar dollars via swaps of repotransacties. De markt heeft een overschot aan dollars. Dat drukt de koers van de dollar.'

De politieke eenheid over het Europees herstelfonds heeft het vertrouwen in de muntunie opgevijzeld. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING

Er spelen nog factoren mee. De Federal Reserve liet vorige week zijn inflatiedoelstelling varen en zal daardoor minder snel zijn beleid verstrakken. 'Het vooruitzicht op een langdurige lage rente heeft een drukkend effect op de dollar', vervolgt Vanden Houte.

Ten slotte leidt het politieke rommeltje in de VS tot een verminderde dollarappetijt. 'In het slechtste geval gaan we in november naar gecontesteerde verkiezingen', zegt de econoom. 'Als Trump de uitslag als frauduleus afdoet, de verkiezingen nietig worden verklaard en het land in een chaos verzandt.'

Voor een keer komt de Europese politiek beter uit de vergelijking. 'Het mag dan met veel punten en komma's zijn, er is eensgezindheid over een Europees herstelfonds', zegt Vanden Houte. 'Dat geeft op langere termijn stabiliteit aan de euro. Bovendien heeft Europa de recente opstoot van het coronavirus beter in bedwang gehouden, wat extra vertrouwen geeft.'

2. Wat betekent een sterke euro voor de economie?

Europese exportbedrijven lijden onder de sterke euro. Bedrijven die veel buiten de eurozone verkopen, zoals Agfa , Solvay en Bekaert , zien hun producten duurder worden en hun concurrentiekracht dalen. Voor de consument worden geïmporteerde goederen goedkoper, zoals elektronica, olie en veel voedingsmiddelen. De consument kan meer besteden en de inflatie wordt gedrukt.

Voor de Europese Centrale Bank komt de opmars van de euro zeer ongelegen. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING België

'Dat laatste maakt de ECB zenuwachtig', zegt Peter Vanden Houte. De Europese Centrale Bank publiceerde in mei nog een studie waaruit blijkt dat met iedere 1 procent die de euro aandikt, de inflatie met 0,04 procentpunt zakt. Een stijging van de euro met 10 procent drukt de inflatie met 0,4 procentpunt. Nu het spook van dalende consumptieprijzen om de hoek loert, kan de ECB elke bijkomende druk op de inflatie missen.

'We verwachten dat de ECB tijdens haar komende beleidsvergadering vooral met woorden zal proberen de euro af te koelen', zegt de econoom. 'Maar we sluiten niet uit dat er in december een uitbreiding komt van het PEPP-programma (Pandemic Emergency Purchase Programme), waardoor extra euro's naar de markt vloeien en de opmars van de euro gestuit wordt.

3. Hoe gaat het verder?

De grote vraag is of er een einde komt aan de dollartrend die begon na de kredietcrisis in 2008. Een spoedige afkoeling voor de euro lijkt niet in de kaarten te zitten. 'Alle elementen die de euro aanvuren en de dollar matigen, blijven op langere termijn spelen', zegt Vanden Houte. 'Pas bij een stabiel verloop en een duidelijke uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen kunnen we een adempauze voor de euro zien.' ING voorspelt een eurokoers tussen 1,20 en 1,25 dollar voor de rest van het jaar en 2021.

De markt houdt rekening met een langdurig sterke euro. 'Futurescontracten die long zitten in euro (mikken op een stijging, red.), staan op hun hoogste peil sinds de creatie van de eenheidsmunt', zegt Vanden Houte. 'Dollarcontracten zitten eerder short (waarbij beleggers uitgaan van een verdere daling, red.), wat het neerwaartse potentieel van de Amerikaanse munt versterkt.'

4. Wat betekent een sterke euro voor de belegger?

Als de dollar in waarde daalt, wordt het voor Amerikanen interessanter om in Europese of Aziatische aandelen te beleggen. Omgekeerd geldt hetzelfde: Europese en Aziatische beleggers zien het valutarisico stijgen als ze in de VS investeren. Dat kan op de Amerikaanse aandelen wegen.