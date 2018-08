Ontslag Franse minister bemoeilijkt rentree Macron

De immer ontevreden milieuactivist

Nicolas Hulot (63) vloog als een komeet door de Franse politiek. Na 15 maanden ministerschap is hij zeer ontgoocheld over wat hij heeft kunnen realiseren.

Hulot verwierf in Frankrijk faam met ‘Ushuaïa’, een natuurprogramma waarin hij extreme situaties opzocht. Door het programma werd Hulot een overtuigde milieuactivist, die zich onvermoeibaar inzette voor de bescherming van de natuur. Op die manier groeide hij uit tot het groene geweten van Frankrijk.

Hij adviseerde de presidenten Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy en François Hollande, maar het was Emmanuel Macron die hem in mei vorig jaar kon overhalen effectief toe te treden tot de regering.Zijn aanstelling leidde tot de nodige controverse. Hij bleek de op een na rijkste minister te zijn met een privévermogen van 7,2 miljoen euro. De verdediging van het groene gedachtegoed kon duidelijk een aardige stuiver opbrengen.

Vervelend was vooral de onthulling dat Hulot liefst negen voertuigen met een motor had: een boot, een motor, een elektrische scooter en zes auto’s. In de laatste categorie waren niet alle exemplaren even proper. Hulot verdedigde zich door te zeggen dat hij 95 procent van zijn tijd elektrisch reed. Met de scooter in Parijs en met een BMW in Bretagne. Toch gaf de controverse een stevige knauw aan zijn groene imago.

Als minister van Milieutransitie haalde hij meerdere malen bakzeil in verschillende dossiers. Hulot kreeg bakken kritiek over zich heen. De voormalige actrice en dierenrechtenactiviste Brigitte Bardot noemde hem ooit een ‘broekschijter, die niets heeft gerealiseerd’. Macron was gehecht aan zijn milieuminister, al merkte de president wel op dat Hulot ‘nooit tevreden’ was.