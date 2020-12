'Onze brexit-helpdesk blijft open tussen kerst en nieuw'...

Tenzij er dit weekend nog een uitweg wordt gevonden, luidt het vuurwerk op oudejaarsavond ook de harde brexit in. Zijn we klaar?

Met nog drie weken te gaan tot de dag waarop het Verenigd Koninkrijk 'buitenland' wordt, is nog altijd niet duidelijk wat de nieuwe spelregels worden. Ofwel wordt het de harde breuk van de 'no deal', ofwel een last-minute-regeling die de schok mildert.

Zijn bedrijven voorbereid?

'We krijgen geen rush van vragen', zegt Bert Gevers, vennoot bij Loyens & Loeff in Brussel en expert in douanerecht. 'De meeste ondernemingen hebben hun contracten heronderhandeld, hun systemen aangepast en voorraden opgebouwd. Ze hebben ‘customs brokers’ onder de arm genomen die voor hen de douaneformaliteiten opvolgen. Sommige hebben er de voorbije jaren zelfs alles aan gedaan om het Verenigd Koninkrijk te vermijden en hebben nieuwe leveranciers in bijvoorbeeld Tsjechië of Duitsland gezocht.’

‘We hebben de voorbije jaren 22.000 bedrijven bereikt met onze informatie over brexit’, zegt Claire Tillekaerts, topvrouw van Flanders Investment & Trade. ‘We hebben 57.000 bezoekers op brexitready.be en werkten mee aan 116 infosessies. Onze plaat is grijs gedraaid.’

‘Toch gaan we niet stoppen’, zegt Tillekaerts. We krijgen nog altijd vragen van kmo’s die ons vragen: ‘tachtig procent van mijn omzet gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Wat moet ik doen?’ Het toont dat het nodig blijft onze plaat te draaien.’

De brexit-helpdesk van FIT blijft daarom open tussen kerst en nieuw. Voor volgende week zijn nog vijf webinars gepland met Voka, Unizo, Agoria, Essencia en Fevia, de sectororganisaties van de technologische, chemische en voedingsindustrie. Ofwel wordt in die seminaries de last-minute-deal toegelicht, ofwel nog eens de laatste stand van zaken over de no-deal. Ook de Britse ambassade in Brussel organiseert volgende week nog webinars over transport, douane, andere regulering én de regels voor Noord-Ierland.

‘Voor zij die wel business blijven doen met het VK, blijft er namelijk veel onzeker', zegt Gevers. ' Je kan wel je contracten en protocols herzien, maar je kan er niets aan doen als de rijen in Zeebrugge almaar langer worden. Je weet niet of iedereen in je supply chain is voorbereid. Je weet niet hoe goed de overheid is voorbereid.’

Voor die paar ondernemingen die nu pas de brexit ontdekken, wordt het lastig. 'Wie nu nog een ‘customs broker’ voor de douaneformaliteiten zoekt, vindt er geen', zegt Gevers. 'De Britse overheid publiceerde een lijst. Maar zodra je iemand opbelt, merk je dat ze vol zitten en geen nieuwe klanten meer aanvaarden.’

Welke bedrijven voelen de schok?

In 2018 voerden Belgische bedrijven voor 29 miljard euro goederen en diensten naar het VK uit. Daarop moesten ze geen douanetarieven betalen. Als er geen deal komt binnen de drie weken, treden vanaf 1 januari de maximumtarieven van de Wereldhandelsorganisatie in werking. Op de exportstroom van 2018 betekent dat naar schatting 800 miljoen euro heffingen.

De grote exporteurs zijn de autobedrijven, die vaak onderdelen over en weer sturen, en de farma- en chemiebedrijven. Een van de brexitvragen is bijvoorbeeld hoe vlot de vaccins die Pfizer in Puurs maakt tot in het VK geraken. Qua tarieven is de voedingsindustrie kwetsbaar: tarieven op voeding zouden op oudejaarsavond van nul procent naar 16,5 procent schieten.

Voor sommige sectoren zijn echter niet de tarieven de grote hindernis. Als voedingstransporten een dag in de havens verliezen, ligt die Vlaamse voeding ook een dag minder lang op het rek in de Britse supermakten. Zonder deal is er geen bescherming voor producten met een 'certificaat van oorsprong'. En deal of geen deal straks, er zullen vanaf 1 januari formaliteiten zijn die nu niet bestaan.

Waar elders wordt de brexit voelbaar?

Universiteiten zullen een no deal voelen. In 2016 kwamen van alle internationale publicaties voor levens-, natuur- en technische wetenschappen in Vlaanderen er zes op tien tot stand in samenwerking met Britse onderzoekers. Van alle Europese 134 Horizon2020-onderzoeksprojecten aan de Gentse universiteit, waren er vorig jaar 85 met Britse partners. De lopende projecten lopen geen gevaar, maar voor nieuwe wordt het moeilijk.

Ook het Erasmus-uitwisselingsprogramma voor studenten stopt bij een No Deal. Opnieuw: niet voor zij die nu in het VK studeren, maar voor zij die het van plan waren.

Voor wie op reis wil naar Londen verandert er weinig, omdat het Verenigd Koninkrijk nooit tot de Schengenzone toetrad. Alleen zal vanaf oktober volgend jaar een reispas nodig worden in plaats van een gewone identiteitskaart nu. Ook een Belgisch rijbewijs blijft geldig in het VK, dankzij verdragen uit de jaren veertig en zestig. Voor wie er lange tijd wil wonen of werken, veranderen de migratieregels wel.

Wat als er toch nog een deal komt?

Dan komen er geen douanetarieven, is de samenwerking met Britse universiteiten gered en worden ook veel andere dingen geregeld. Het grote gevaar is echter dat de no-deal-schok dan wordt ingeruild voor een permanente handicap: een te verregaand compromis waarbij het VK de Europese regels voor staatssteun niet moet volgen maar toch douanevrij op de Europese markt mag.