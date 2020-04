Onzekerheid over zieke Johnson maakt Britse crisis compleet

Hoe tackelt het Verenigd Koninkrijk de grootste naoorlogse gezondheids- en economische crisis nu zelfs premier Boris Johnson geveld is? Hoeveel beslissingsmacht plaatsvervanger Dominic Raab heeft, is in elk geval onduidelijk.

Zijn toestand is 'stabiel' en hij verkeert 'in goede luim'. Ja, hij krijgt zuurstof toegediend, maar ligt niet aan een beademingstoestel en heeft geen longontsteking. Tot zover het 'vertrouwenwekkende' medische rapport dat Downing Street 10 dinsdag vrijgaf over de Britse premier Boris Johnson.

Dat de leider van 's werelds vijfde economie, een kernmacht en permanent lid van de VN-Veiligheidsraad bovendien, tijdens de grootste naoorlogse crisis met hardnekkige coronasymptomen is opgenomen, en maandagavond zelfs overgebracht werd naar intensive care, doet het Verenigd Koninkrijk niettemin in shock verkeren. Zeker omdat het parlement al tijdelijk is opgeschort, het leger in opperste staat van paraatheid verkeert, de ziekenhuizen stilaan overbevraagd raken, Johnsons ziekte eerder geminimaliseerd werd en het draaiboek voor zijn vervanging allerminst duidelijk is.

Geen draaiboek of precedent

Nog voor zijn ziekte had Johnson minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab aangewezen als eventuele plaatsvervanger. Raab zat dinsdag voor het eerst de Covid-19-taskforce voor. Maar een echte vicepremier zoals in België, of een systeem waarbij de Amerikaanse vicepresident het overneemt als de president uitvalt, kennen de Britten niet.

6.159 Britse coronadoden In het VK zijn dinsdag weer 786 coronadoden geteld, de hoogste dagtol tot dusver, wat het totaal op 6.159 brengt. Alleen Italië, Spanje, de VS en Frankrijk zijn nog harder getroffen.

Precedenten zijn er ook amper. Tony Blair en Margaret Thatcher lieten zich tijdens hun ambtsperiode opereren aan respectievelijk hart en oog, maar waren nooit langer dan enkele dagen out. Anthony Eden zat tijdens de Suezcrisis van 1956 naar verluidt zwaar aan de amfetamines vanwege galproblemen, wat zijn inschattingsvermogen danig aantastte, maar hij moest niet vervangen worden. Winston Churchill kreeg dan weer een beroerte, maar wist dat zelfs voor zijn belangrijkste ministers geheim te houden.

Hoeveel macht?

Nu heerst veel onzekerheid over hoeveel beslissingsmacht Raab echt heeft. Hij vervangt Johnson 'waar nodig', luidt het communiqué. Kabinetswijzigingen kan Raab niet doorvoeren. En of hij de nucleaire codes krijgt en op de 'rode knop' kan drukken, weigerde de Britse regering toe te lichten.

Hoelang Raab moet invallen, is al helemaal onduidelijk. Zelfs als Johnson spoedig herstelt, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij binnen twee weken weer op post is. Niettemin moeten snel veel knopen doorgehakt worden. Maandag al moet de regering beslissen of de lockdown verlengd wordt. Dat lijkt zo goed als zeker te gebeuren, zeker omdat de regering-Johnson al kritiek kreeg veel langer dan andere landen gewacht te hebben om noodmaatregelen uit te vaardigen.

Dodentol

De piek van de gezondheidscrisis is ook nog lang niet in zicht. Dinsdag werden opnieuw 786 doden gerapporteerd, de hoogste dagtol tot dusver, wat het totaal op 6.159 brengt. Wereldwijd zijn alleen Italië, Spanje, de Verenigde Staten en Frankrijk voorlopig harder getroffen.

Het tekort aan ziekenhuisbedden, beademingstoestellen, coronatests en personeel wordt stilaan acuut, en Raab moet erop toezien dat de bestelde medische apparatuur snel geleverd wordt. En wat doet hij als de ongeziene stimuli - de regering stelde zich garant voor 80 procent van de Britse lonen, en waarborgde 330 miljard pond aan bedrijfsleningen - onvoldoende blijken om de economische crisis te counteren?

Weinig ervaring

Uiteraard zou ook Johnson dat niet allemaal alleen beslissen. Het Britse ambtenarenapparaat blijft uiterst performant, de regering kan teren op een adviesteam van topwetenschappers, en maatregelen worden sowieso altijd besproken door het kernkabinet en in de Nationale Veiligheidsraad.

Raab liet al weten dat nu meer dan ooit 'collectief' ingegrepen wordt. Alleen, zonder echte leider, kan dat snel synoniem worden voor stuurloosheid. Zeker omdat de overige drie 'Great Offices of State' niet overlopen van ervaring.

De 46-jarige Raab belandde pas in juli vorig jaar op Buitenlandse Zaken, en was daarvoor alleen vier maanden brexitminister. Als uitgesproken brexithardliner nam hij in november 2018 ontslag uit onvrede met de koers van toenmalig premier Theresa May. Later was hij een van de tien Conservatieve kandidaten om May op te volgen, maar met zijn al te eurofobe stellingen sneuvelde hij al in de tweede van vijf rondes. Een groot draagvlak in de partij heeft hij dus niet.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel is nog maar een klein jaar op post. En minister van Financiën Rishi Sunak zelfs nog maar sinds half februari.