Ook Britten gaan in lockdown

Je huis enkel nog verlaten om boodschappen te doen, medische hulp te krijgen, even de benen te strekken of te gaan werken als thuiswerk echt onmogelijk is. Alle niet-essentiële winkels die verplicht dicht gaan. En politietroepen die het samenscholingsverbod moeten controleren. Wat in België en de meeste andere Europese landen al ruim een week het nieuwe normaal is, wordt nu ook eindelijk in het Verenigd Koninkrijk van kracht.